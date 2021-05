Capital El alcalde visita con los vecinos de Los Molinos el rehabiltiado antiguo edificio de Protección Civil viernes 07 de mayo de 2021 , 18:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que “hemos querido que sea el barrio el primero en ver cómo ha quedado el interior del que será el tercer Centro de la Mujer de la ciudad”



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a visitar el antiguo edificio de Protección Civil concluidos ya los trabajos de rehabilitación integral del inmueble por parte del Ayuntamiento, pero esta vez lo ha hecho con los vecinos del barrio. “Hemos querido que las primeras personas en poder comprobar cómo ha quedado la obra sean los vecinos y los representantes de los diferentes colectivos de Los Molinos”, ha explicado el regidor, quien ha asegurado estar “muy satisfecho” de ver el “magnífico trabajo” que se ha realizado, para que, “cuando la pandemia lo permita podamos abrir el que será el tercer Centro de la Mujer de Almería”.



Acompañado por las concejalas de Urbanismo e Infraestructuras y Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Ana Martínez Labella y Paola Laynez, responsables de proyecto y obra y técnicos municipales, Fernández-Pacheco ha recorrido las diferentes estancias del edificio junto a los vecinos, divididos en varios turnos para respetar las medidas de seguridad. Todos han coincidido en la necesidad que existía de recuperar este edificio, cerrado y sin uso desde 2008, obra de Guillermo Langle, catalogado y protegido por el Ayuntamiento, para darle “un nuevo aliciente al barrio”.





Entusiasmo entre los vecinos

La gran mayoría de los vecinos -más de 40 se han acercado a visitarlo- se han mostrado entusiasmados con el nuevo aspecto del edificio. “Ya se intuía que iba a ser bonito, pero supera todo lo que nos habíamos imaginado”, ha señalado Teresa Ferre, vecina de la zona tras visitarlo, al igual que Soledad López que se ha mostrado “encantada” de tener en un futuro cercano un centro donde poder hacer actividades “al lado de casa”.



Francisco Martín, otra de las personas que ha recorrido el edificio, ha señalado el acierto del Ayuntamiento con esta obra de restauración “para darle servicio a los ciudadanos”. Otros como Toñi López, José Toridio o Rafael Montes han hecho referencia a la recuperación de la losa antigua del suelo, “que ahora parecen alfombras”; la baranda de caracol o la parte donde se ubica el ascensor que “llama mucho la atención”.





Compromiso cumplido

Las obras, que comenzaron en febrero de 2019, con una inversión total que ha alcanzado los 550.000 euros, suponen el cumplimiento del compromiso que adquirió la Corporación municipal con los vecinos, de convertir este inmueble “en un referente del barrio.”.



El edificio cuenta con dos plantas y un semisótano, además de una terraza transitable. El futuro Centro de la Mujer tendrá un aforo para 136 personas y contará con seis salas distribuidas en las diferentes plantas. Así, en la planta baja irá el vestíbulo, la zona de conserjería y tres salas, mientras que en la primera planta irían dos salas. En el semisótano se han habilitados los aseos y una última sala más. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

