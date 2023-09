Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Almería cae en el último suspiro ante un Villarreal que aprovechó sus ocasiones domingo 17 de septiembre de 2023 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Almería perdió en Villarreal un partido que pudo y debió ganar porque hizo un encuentro casi completo, dispuso de numerosas ocasiones de gol, tuvo controlado a su rival… y sin embargo fue éste el que, con poco, se llevó los tres puntos. El fútbol sigue siendo cruel con los rojiblancos, y así lo reconoció Pacheta, pero también es cierto que como decía Vicente Moreno, esto va de meter goles, y los locales hicieron uno más, aunque fuera haciendo lo justo. El conjunto almeriense perdonó mucho, muchísimo, en ataque y pese al gran trabajo que hizo, lo echó a perder en momentos muy puntuales, lo que ya es demasiado castigo. El Almería se adelantó en el marcador en el 44, y el Villarreal empató en el tiempo añadido del primer tiempo, en el 50, y ganó en el 94. Increíble. El partido comenzó con un Almería muy ambicioso y decidido a sorprender al Villarreal, que estrenaba técnico. Los rojiblancos salieron con mucha intensidad y verticalidad, y pusieron en apuros al meta local Jorgensen con varias ocasiones claras. Luis Suárez, Arribas y Robertone fueron los más activos en ataque, pero no acertaron a batir al portero danés. El premio al buen juego del Almería llegó en el minuto 44, cuando Akieme aprovechó un pase de Robertone para hacer el 0-1 con un potente disparo. Sin embargo, cuando parecía que el Almería se iba al descanso con ventaja, el Villarreal logró empatar en el tiempo añadido del primer tiempo. Gerard Moreno se encontró con un balón suelto dentro del área y no perdonó ante Makaridze. Era el 1-1 y un jarro de agua fría para los visitantes. En la segunda parte, el Almería siguió mostrando su mejor versión y volvió a dominar el partido. Los de Pacheta tuvieron numerosas ocasiones para volver a ponerse por delante, pero se toparon una y otra vez con Jorgensen o con la falta de puntería. Luis Suárez, Embarba, Melero, Lopy y Ramazani lo intentaron sin éxito. El Villarreal apenas inquietaba al Almería, que parecía tener el partido controlado. Pero cuando todo apuntaba a un empate justo, el Villarreal dio la sorpresa en el último minuto del partido. Alberto Moreno centró desde la izquierda y Sorloth cabeceó en el segundo palo para hacer el 2-1 definitivo. Era el minuto 94 y no hubo tiempo para más. El Almería se quedó con la miel en los labios y con la sensación de haber merecido mucho más. El Villarreal celebró una victoria inesperada que le da aire a su nuevo entrenador. El fútbol fue cruel con los rojiblancos, que pagaron caro sus errores puntuales. Villarreal CF: Jorgensen, Foyth, Gabbia (Cuenca, minuto 84), Raúl Albiol, Carlos Romero (Alberto Moreno, minuto 62), Parejo, Capoue (Santo Comesaña, minuto 62), Alex Baena (Akhomach, minuto 72), Gerard Moreno (Brereton Díaz, minuto 84), Sorloth y Yéremi Pino. UD Almería: Maximiano, Chumi, César Montes, Edgar, Akieme, Lopy, Robertone (Baba, minuto 75), Embarba (Ramazani, minuto 65), Melero (Arnau Puigmal, minuto 75), Arribas (Leo Baptistao, minuto 87) y Luis Suárez (Koné, minuto 87). Árbitro: Hernández Maeso, del comité extremeño. Amonestó a Capoue y Yéremy Pino, del Villarreal, así como a Embarba, Chumi y Arnau Puigmal, del Almería. Goles: 0-1 (Mn. 44). Akieme, de potente disparo. 1-1 (Mn. 45+5). Gerard Moreno, solo, dentro del área. 2-1 (Mn. 94). Sorloth, de cabeza, en el segundo palo, tras centro de Alberto Moreno Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de la Cerámica. Antes de iniciarse el encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista Pepe Domingo Castaño, así como de las víctimas del terremoto de Marruecos y de las inundaciones de Libia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

