Deportes El almeriense Salvador Barón disputará el Campeonato de España de boxeo profesional miércoles 17 de noviembre de 2021 , 20:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La velada se realizará el sábado, 20 de noviembre, y el boxeador se enfrentará a Carlos Pérez ‘El Ratón’ en el peso ligero



Almería vuelve a estar presente en un evento deportivo y será este fin de semana, de la mano del club Almería Boxing, donde el púgil Salvador Barón, conocido como ’Rey Gitano’, podrá demostrar sus habilidades en la disciplina ante la mirada de toda España.



De esta forma, el joven del barrio almeriense de Pescadería, que se formó en las escuelas deportivas municipales del Patronato Municipal de Deportes de Almería, estará presente en el Campeonato de España de Boxeo Profesional. El deportista llega a esta cita que se realizará en Sevilla, después de vencer a los puntos en la velada celebrada en el Hotel Barceló (Almería), un evento que contó con el apoyo del PMD y la Diputación de Almería.



Llegará a la capital andaluza con un récord como profesional de siete victorias (dos de ellas por K.O.), dos combates nulos y una única derrota. Desde el club Almería Boxing valoran que Salvador afrontará “el que será hasta ahora el combate más importante de su carrera y, posiblemente, el más importante del boxeo almeriense desde hace décadas”.



Desde el año 1974 ningún almeriense ha conseguido el título de Campeón de España de Boxeo Profesional, y, este sábado 20 de noviembre de 2021 lo intentará el púgil Salvador Barón en el peso ligero, al límite de los 61'234 kilogramos.



Salvador Barón ha manifestado que se encuentra “en el mejor estado de forma de toda su carrera” y que ha realizado “una gran preparación” que se podrá comprobar en la ring, durante los diez asaltos que están establecidos los campeonatos de España profesionales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

