El amigo invisible: ¿Cómo jugarlo? Actualmente, este es uno de los juegos tradicionales de las fiestas navideñas o el día del amor y la amistad. Conocido como el amigo secreto o "angelito", es ideal para estrechar lazos entre un grupo de amigos. Pero, veamos de que se trata y cómo es posible jugar amigo invisible online. ¿Qué es el juego del amigo invisible? Aunque hay muchas teorías sobre el origen de este juego, este ha sido más popular en Venezuela, remontándose al siglo XIX los primeros indicios del "Amigo Secreto". Según se cuenta en la historia del país, a las mujeres se les tenía prohibido tener amigos íntimos, por lo que era imposible recibir regalos de hombres. Entonces, para poder romper esas reglas de la sociedad, se creó la costumbre de hacer una especie de amigo invisible. Con este juego, se podían intercambiar regalos sin saber quién era quien lo daba. Así que, técnicamente no se rompía la prohibición y las mujeres disfrutaban del privilegio de recibir bonitos detalles. Con el paso de los años, esta costumbre se convirtió en un juego divertido para ocasiones especiales como Navidad, Día de la Amistad o una Despedida de compañeros de clase. Otra teoría le atribuye la creación de este juego a Larry Dean Stewart, un americano con cualidades de filántropo. Él enviaba dinero de forma anónima a las personas más necesitadas. Dicha labor la cumplió por más de 20 años, con lo que buscaba agradecerles a las personas que habían hecho algo por él en algún momento de la vida. Justo antes de morir, Stewart les contó a todos que él era el "amigo invisible". ¿Cómo jugar el amigo secreto? Aunque ya nadie tiene en cuenta el origen del amigo invisible, es uno de los juegos favoritos en las fiestas de compartir entre amigos. Todo comienza con el sorteo de los nombres. Anotando en papelitos, los nombres de los participantes e introduciéndolo en un envase, es la forma correcta de hacerlo. La idea es que cada uno, tome un papel que le asignará a la persona a la que le tendrá que hacer el regalo. Es indispensable que para que todo salga bien, nadie diga quien le ha tocado. De eso se trata el amigo secreto o invisible. Está prohibido intercambiar los papelitos con otras personas. Tal situación no solo arruina la sorpresa, sino que no te da la oportunidad de compartir con quien te ha tocado. Para ser un buen amigo invisible, tienes que centrarte en conocer los gustos de quien te ha tocado. De esa forma, podrás hacerle un buen regalo, y ser un buen amigo invisible. Todos los participantes deben recibir un regalo, sin que sepa de quien ha venido. Claro, esto puede cambiar en caso que las personas se conozcan bien. De hecho, algunos hacen más divertida la ocasión al tratar de adivinar quién es su amigo secreto. Una de las condiciones que no puede faltar es el tope de dinero a gastar. Es importante que lleguen a un acuerdo para que todos estén conformes y felices con lo que han recibido. Claro, que el precio sea asequible para todos. ¿Se puede jugar al amigo invisible por internet? Teniendo en cuenta que la forma de reunirse con los amigos ha cambiado en los últimos años, también ha sido necesario que este tipo de juegos se renueven. En este caso, el sitio web https://www.juegoamigoinvisible.com fue uno de los primeros promotores del juego del amigo secreto en línea. La plataforma lo que hace es organizar el juego por ti. Solo tienes que introducir los nombres y correo electrónicos de los participantes, las exclusiones que habrá en el juego, es decir, que cosas no se podrán regalar. Indica la fecha y el importe que debe tener el regalo. Escribe un mensaje llamativo para tus invitados y envíalo al hacer clic para hacer el sorteo. El sitio web ha ganado bastante popularidad, por eso, se pondrá en cola tu invitación. Después que tus amigos reciban el correo, comenzará la diversión. También se les notificará a los participantes cuando es tiempo de enviar el regalo. Lo bueno es que puedes comprar el obsequio para tu amigo en línea y que este llegue a su domicilio. De esa forma, será aún más anónimo quien ha sido el emisor del regalo.