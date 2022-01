Opinión El año de la recuperación Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por lunes 10 de enero de 2022 , 11:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El ansiado horizonte de superación de la pandemia que ha formado parte de nuestra forma de vida los dos últimos años debe significar un acicate en la vuelta a la normalidad. También para una administración, como el Ayuntamiento de Almería, que no ha dejado de pelear ante tanta adversidad y prestar todo su apoyo a ciudadanos, empresas y autónomos en tan difícil e inédita circunstancia. Y para recuperar la normalidad es fundamental la aprobación de los presupuestos municipales, que hoy sometemos a su aprobación inicial en un Pleno telemático. Más de 218 millones de euros, el mayor de los últimos diez años, para dar continuidad a los proyectos que van a ser una realidad en los próximo meses y que son el resultado de una planificación en la que hemos continuado trabajando a pesar del Covid y de la inacción de un Gobierno que sigue sin aportar un euro a las administraciones locales para hacer frente a todo lo que está suponiendo. Sólo con recursos municipales, el Ayuntamiento incrementará las inversiones en más de un 28 por ciento, superando los 18 millones de euros. Habrá obras en prácticamente toda la ciudad, con un protagonismo especial en el Casco Histórico, con la recuperación del Paraje de la Hoya o San Cristóbal, a las que se unirán la conclusión de las obras de la Plaza de la Administración Vieja y el interior de la Casa Consistorial, o la mejora del entorno del Hospital Provincial. Tendremos máquinas en La Goleta, en Magistral Domínguez, calle Cruces y Blas Infante; en El Zapillo; en el entorno del parque de Los Pinos o la Plaza de la Iglesia, en El Alquián, y en Costacabana, con más vivienda de protección y el nuevo complejo deportivo. Comenzará a edificarse el Museo de la Vega, se podrá visitar la musealización del Mesón Gitano y entrarán en uso el nuevo centro de la mujer en Los Molinos y el edificio inclusivo ALMA. Habrá nuevos entornos urbanos remodelados (Plaza Masnou, Orbaneja, Cantares, Cepero…), nuevas zonas infantiles y calistenia (Vega de Acá) y seguiremos mirando a Europa a través de los fondos Next Generation y de proyectos como el CAMINA o EDUSI. Y también estaremos muy atentos a obras que no ejecuta directamente el Ayuntamiento, pero que son estratégicas, como la prolongación del Paseo Marítimo, la segunda fase del soterramiento, el Puerto Ciudad o la antigua Estación de tren. Porque estamos en el año de la recuperación. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 64 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)