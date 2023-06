Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El arte de subirse el sueldo

viernes 30 de junio de 2023 , 05:00h

Ha surgido la polémica sobre cuanto gana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pasó de presidente de la Xunta de Galicia, a senador, y de vivir en su tierra, a hacerlo en Madrid, porque las palabras de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxel Batet, diciendo que la mayoría de la gente no tiene problemas con el pago de la hipoteca, no tiene tanto recorrido… lleva tanto tiempo fuera de la realidad que es comprensible su percepción distorsionada.

Está claro que Feijóo no ha tenido la habilidad que tienen los alcaldes y alcaldesas, que cada cuatro años, en cuanto se constituyen los ayuntamientos, lo primero que hacen es subirse el sueldo, y con el suyo, el del resto del equipo de gobierno, concejales de la oposición y toda la lista de asesores y personal de libre designación. Una práctica tan habitual entre quienes llegan o mantienen el gobierno, como criticada por quienes se estrenan en la oposición o siguen en ella.

No importa el color político, el tamaño del municipio o la situación económica. Todos los partidos tienen ejemplos de alcaldes que se han aumentado el salario nada más tomar posesión, en algunos casos hasta un 60% o más.

¿Qué argumentos utilizan para justificar estas subidas? Pues los de siempre: que trabajan mucho, que tienen mucha responsabilidad, que se lo merecen, que es un salario digno, que es lo que marca la ley, que es lo mismo que cobraban otros... Excusas que no convencen a nadie, sobre todo cuando se mira sus currículos, porque muchos no han trabajado en nada fuera de la política, o han llegado a ésta desde niveles laborales con salarios que son incluso la tercera parte o la cuarta de lo que comenzarán a cobrar solo por calentar asiento en la oposición.

Así, vemos cómo el PP nos inunda de notas de prensa denunciando los incrementos salariales de los alcaldes del PSOE, y el PSOE nos vuelven a inundar con notas de prensa denunciando lo mismo… pero siempre del otro, claro. Pero es que Ciudadanos cuando podía, Podemos cuando pudo, y Vox ahora que tiene mando en muchas plazas, no han tenido el menor interés no ya en corregir esta situación, sino en ordenarla un poco.

Y es que parece que hay una ley no escrita que dice que el sueldo del alcalde debe ser proporcional al número de concejales -a más concejales, más sueldo- y no al de habitantes del municipio o al presupuesto municipal. Así nos encontramos con casos tan sorprendentes como que algunos alcaldes ganen más que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien supera en nómina incluso algunos de sus consejeros actuales y pasados, que no estaban dispuestos a perder poder adquisitivo por honrados que se sientan en el nuevo cargo… debe ser el famoso espíritu de servicio público. O que haya pueblos con gran diferencia de población y por tanto de esfuerzo "laboral", que tengan salarios muy descompensados.

En el Ayuntamiento de Vera, con una mayoría absoluta del PP en las últimas elecciones municipales, han reducido el gasto en sueldos políticos, y en El Ejido, en la misma situación, y tras no necesitar a Vox, también el coste se ha reducido. Son dos ejemplos, que sirven para justificar aquello de que son la excepción que confirma la regla, pero lo de uno y de los otros se nos olvidará de aquí a mayo de 2027.