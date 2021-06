Capital El Ayuntamiento avanza en la expropiación de la antigua guardería de Nueva Andalucía domingo 20 de junio de 2021 , 11:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, recuerda la complejidad para la adquisición del inmueble, una propiedad indivisa con cerca de 400 titulares La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha informado de la continuación de los trámites del procedimiento de expropiación de la antigua guardería del polígono San Isidro, en Nueva Andalucía, con la contratación de los servicios de notificación del inicio de este procedimiento a los titulares de los bienes y derechos objeto de expropiación, estimado en unos 400. El contrato incluye la impresión, manipulado y depósito en correos de las notificaciones el inicio de expediente de expropiación, así como creación de una base de datos de las notificaciones que se realicen. La contratación de este servicio se justifica “por razones de agilidad administrativa y de eficiencia en la racionalización de los recursos humanos para un trámite muy complejo, dada la naturaleza de la propiedad de este inmueble”, ha explicado Martínez Labella, tras la reunión que recientemente ha mantenido con la Asociación de Vecinos La Unión Polígono San Isidro, a quienes ha vuelto a trasladar de nuevo el compromiso del Ayuntamiento de Almería para hacerse con la propiedad del edificio, destinado en el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU-98) a Servicio de Interés Público y Social Dotacional Público. A ellos ha pedido Martínez Labella “colaboración” en la identificación de la propiedad de esta finca, depurando la base de datos que obra en poder de la sección de Contratación y Patrimonio y en la que se recogen 409 titulares de los que se posee dirección completa a efectos de cualquier notificación. En este sentido, e insistiendo en la complejidad de este procedimiento, el contrato para estas notificaciones se eleva a un máximo de 500, entendiendo que en la tramitación del expediente puedan surgir nuevos interesados. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras ha agradecido la “predisposición de los vecinos a colaborar en este proceso, conscientes como son también de las dificultades que conlleva, debido fundamentalmente a la participación divisible de tantos propietarios. Pero es necesario avanzar en esta dirección, todo ello como paso previo a una futura rehabilitación y puesta en uso del edificio, como es nuestro compromiso y como así requieren los vecinos de la zona. El edificio, de dos plantas y sótano, situado entre las calles Poeta Álvarez de Cienfuegos, Poeta Boscán y Poeta Luis de Góngora, ocupa un solar regular de 1.200 metros cuadrados de superficie y cuenta con una superficie construida de 825 metros cuadrados. La intención del Equipo de Gobierno es recuperar el edificio como biblioteca y sala de estudio para el barrio. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.