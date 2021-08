Capital El Ayuntamiento de Almería cede el Estadio de los Juegos a la UDAlmería 25 años lunes 02 de agosto de 2021 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta Rectora del PMD ha dado el visto bueno a una propuesta que supondrá una inversión de más de 15 millones de euros para modernizar el campo de fútbol La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes ha aprobado hoy, 2 de agosto, la concesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos a la Unión Deportiva Almería SAD por un periodo de 25 años. Tras el concurso abierto por el Ayuntamiento de Almería el pasado mes de abril, al que sólo se ha presentado la UDA, con la decisión de hoy se cierra el proceso legal. A partir de ahora, la UDAlmería deberá continuar con los trámites para iniciar unas obras de modernización del campo de fútbol en las que invertirá más de 15 millones de euros. De esta manera, el Estadio de los Juegos Mediterráneos se convertirá en uno de los iconos de la ciudad, un nuevo impulso para el deporte almeriense y el fútbol de élite en particular y estará homologado para grandes eventos internacionales, dentro de la ilusión colectiva de ver al equipo de la UDAlmería en la Liga Santander La Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes inició en abril de 2021 un proceso abierto con la aprobación de los pliegos de las condiciones económico-administrativos y del proyecto técnico, y que ha concluido hoy, en la reunión telemática celebrada esta mañana. El proyecto de la UDAlmería se estructura en dos fases y seis actuaciones. La primera fase supondrá una modernización de las infraestructuras internas, en cuanto a vestuarios, oficinas, sala VIP, tienda, etc., y la gran transformación se producirá en el exterior, cambiándole la cara a la fachada con el color rojo de la UD Almería y del escudo de la ciudad. La segunda fase incluye el movimiento de tierras en una intervención que supondrá bajar el terreno de juego para aumentar la capacidad de las gradas y la creación de una sala de eventos. La UDAlmería presentó en octubre de 2020 su propuesta de remodelación para convertir al Estadio de los Juegos Mediterráneos en un gran recinto homologado para competiciones internacionales. Tras ser la adjudicataria de la concesión, deberá iniciar los trámites en el Ayuntamiento para realizar las obras. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, afirma que “en las ciudades modernas, las instalaciones deportivas son una seña de identidad y una referencia que ayuda a mejorar la reputación del conjunto urbano. Y en el terreno deportivo, favorecen la progresión de los equipos y generan un mayor sentimiento de identificación de la población con el mismo. Además, la remodelación del Estadio dará un impulso a Almería como ciudad de eventos deportivos, y cuando esté terminado, ya sin pandemia, será un reclamo para la llegada de aficionados a la ciudad”. La adjudicación de la concesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos traerá consigo que las oficinas del Patronato se trasladen al Palacio de los Juegos Mediterráneos. Mejorar la reputación del conjunto urbano. Y en el terreno deportivo, favorecen la progresión de los equipos y generan un mayor sentimiento de identificación de la población con el mismo. Además, la remodelación del Estadio dará un impulso a Almería como ciudad de eventos deportivos, y cuando esté terminado, ya sin pandemia, será un reclamo para la llegada de aficionados a la ciudad” La adjudicación de la concesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos traerá consigo que las oficinas del Patronato se trasladen al Palacio de los Juegos Mediterráneos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

