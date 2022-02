El Ayuntamiento de Huércal de Almería convalida un acuerdo ilegal del gobierno del Partido Socialista

jueves 03 de febrero de 2022 , 19:22h

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha convalidado este jueves en pleno ordinario un acuerdo irregular adoptado por el anterior equipo de gobierno municipal encabezado, durante los meses de moción de censura, por la socialista Ángeles Castillo, por el cual había sido aprobada en Junta de Gobierno Local la ejecución de un acceso desde la carretera N-340a al área de servicio del polígono industrial de Zamarula, y pese a los informes presentados por el Área de Secretaría por los cuales se indicaba que la aprobación debía realizarse en pleno ordinario.

Esta actuación, ya aprobada irregularmente por la Junta de Gobierno Local bajo el mandato socialista, se llevó entonces a pleno para su convalidación, decidiendo la entonces alcaldesa, Ángeles Castillo, dejarlo sobre la mesa, quedando paralizada esta convalidación que debía haber llevado a cabo el pleno como órgano competente, y advirtiendo, además, la Junta de Andalucía, de la irregularidad en el proceso. Aun así, y pese a vulnerar el procedimiento legal y con los informes en contra, esta obra fue ejecutada.

Ahora, ha sido el gobierno municipal que lidera Ismael Torres el que ha regularizado el proceso, convalidando a través del pleno ordinario celebrado este jueves, y con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, esta actuación, debido a que ya se encuentra ejecutada y existe la obligación legal de inscribirla.

Por otro lado, la información económico-financiera presentada por la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Huércal de Almería referente al último trimestre del año 2021 ha presentado un arqueo en caja de 16.260.225 euros, con un periodo medio de pago a proveedores de 12,5 días.

La concejala de Hacienda, Puri Matas, ha destacado que “en menos de dos semanas estamos pagando cualquier factura que llega al Ayuntamiento” y ha recordado que “el Ayuntamiento no tiene ninguna deuda con proveedores, no hay facturas pendientes ni falta de liquidez, y si surgiera alguna factura no hay que recurrir a ninguna financiación ni plan de pago a proveedores”, en alusión a una información aparecida recientemente en medios de comunicación y que ya fue desmentida públicamente por el consistorio. “Tenemos unas arcas saneadas y parte de ese remanente de tesorería irá destinado a infraestructuras que irán en beneficio de todos los ciudadanos de Huércal de Almería”, ha añadido Matas.

A este respecto, el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha mostrado su “orgullo por cómo está funcionando el Ayuntamiento” y recordado que “en los años que llevamos aquí, este es un momento en el que la administración local está funcionando muy bien, la gente está muy implicada y trabajando a gusto, y desde el equipo de gobierno queremos trasladar a los trabajadores el sentir de todos los componentes, que estamos muy satisfechos y contentos de cómo está funcionando el Ayuntamiento”.

Al mismo tiempo, se ha aprobado la modificación de la ordenación de la plusvalía, que va a suponer que los ciudadanos que pagaban esa plusvalía dejen de hacerlo y quienes tengan que pagar, paguen menos. Esta modificación se ha realizado a raíz del Real Decreto del Gobierno de España de 8 de noviembre, en el que dejaba sin efecto el cálculo de la plusvalía, que el Ayuntamiento de Huércal de Almería ya venía reduciendo con la bonificación del 95% en el impuesto de sucesiones.

“En nuestro caso, la disminución de ingresos por esta modificación de la ordenanza de la plusvalía no va a ser tan grande porque ya la iniciamos con la bonificación del 95% para las sucesiones”, ha explicado la concejala de Hacienda, Puri Matas. La intención del equipo de gobierno es la de seguir reduciendo este tipo de impuestos sin que pongan en peligro la financiación municipal.

“Cuando llegamos en 2011 nos encontramos un déficit de 6 millones de euros en el Ayuntamiento y ahora tenemos un superávit de 16 millones de euros y no queremos poner en peligro eso”, ha apuntado el alcalde, Ismael Torres, quien ha hecho hincapié en que “esta modificación de la ordenanza de la plusvalía implica que todos aquellos que tenían que pagar, dejan de pagar, y a los que les corresponde pagar, con la nueva normativa, van a pagar menos de lo que les hubiera tocado”. Torres ha recordado que “mientras ha existido la incertidumbre en torno de la normativa, el Ayuntamiento no ha tramitado ninguna plusvalía hasta tener clara la normativa de aplicación”.

También se ha aprobado, con el voto en contra del PSOE, una moción conjunta presentada por PP y Vox de defensa a los ganaderos españoles y exigiendo al presidente del Gobierno la rectificación de las declaraciones de ministro de Consumo, Alberto Garzón, así como al ministro de Agricultura y Ganadería que desmienta las afirmaciones de su compañero y ponga en marcha una campaña nacional e internacional de apoyo al sector cárnico, reconociendo, además, el gran trabajo realizado por miles de ganaderos españoles, veterinarios e ingenieros agrónomos.