El Ayuntamiento de Huércal de Almería solicita al Gobierno central rebajar el coste de la luz

viernes 05 de febrero de 2021 , 07:59h

Escucha la noticia

Aprobada por unanimidad una moción para impedir que el aumento del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar



Aprobada también por unanimidad la petición a la Junta de Andalucía para adquirir filtros HEPA para los centros educativos, condicionados a un informe de idoneidad solicitado por el equipo de gobierno a Salud

Apoyo unánime también a otra moción para pedir a las administraciones estatal y autonómica nuevas ayudas para los trabajadores autónomos y a una más para guardar un minuto de silencio en próximos plenos



El Ayuntamiento de Huércal de Almería instará al Gobierno de España a tomar medidas para impedir que el aumento espectacular de precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia, después de haber sido aprobada por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal popular en el pleno ordinario del mes de febrero, celebrado este jueves de manera telemática.



En la moción, apoyada tanto por el equipo de gobierno (PP, Vox y concejalía no adscrita) como por los dos grupos de la oposición (PSOE e IU), se pide al Gobierno central rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el artículo de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y la Ley del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico, sean financiados íntegramente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.



El Ayuntamiento ha aprobado también pedir a la Junta de Andalucía la adquisición de filtros HEPA para los centros escolares, condicionados a un informe de idoneidad solicitado a la Delegación Territorial de Salud por parte del equipo de gobierno, y de esta manera dotar de una medida de seguridad más en materia de prevención ante la COVID-19 en los colegios e instituto de la localidad. Además del informe solicitado por el equipo de gobierno ya en los meses de octubre y noviembre, el grupo municipal socialista había presentado esta propuesta en una moción, aprobada dentro de la línea de colaboración marcada desde el equipo de gobierno.



Del mismo modo, se ha aprobado, también por unanimidad a petición de IU, solicitar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de España la creación de nuevas ayudas a autónomos, dado que las actuales no llegan a cubrir las necesidades de algunas asociaciones o no permiten a muchos de estos autónomos acogerse a ellos.



Igualmente, ha sido apoyada por la totalidad de los miembros de la corporación otra moción, presentada en este caso por Vox, para guardar un minuto de silencio en los plenos y colocar un crespón negro en las banderas oficiales situadas en el interior de la casa consistorial, en solidaridad con los vecinos y con todos los españoles que han sido víctimas de la COVID-19.



Entre los puntos del pleno, se ha aprobado la compra de un terreno y la renovación de un convenio con la Diputación Provincial de Almería para la gestión del catastro, así como la modificación de la ordenanza de la plusvalía para aliviar la carga impositiva a los ciudadanos en más de un 90%, el máximo permitido por la ley, y principalmente en materia de sucesiones y de dación en pago.



Por otro lado, se aprobó el nombramiento de las personas titular y suplente para la labor de juez de paz del municipio de Huércal de Almería, que han recaído, respectivamente, en Sonia Ramos y Raúl Guillén.



El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha aprovechado el pleno para denunciar “la actitud irresponsable” de algunos vecinos de la localidad que han sido localizados por la Policía Local incumpliendo la cuarentena obligatoria por haber dado positivo en COVID-19, y ha recordado que la sanción “puede oscilar entre los 3.001 y los 60.000 euros”.



Del mismo modo, en ruegos y preguntas se ha mencionado un caso concreto en el que se superó el aforo permitido en un velatorio, del que se dio parte policial y otros casos en los que, a pesar de haber informado el Ayuntamiento a los hosteleros de la normativa para el servicio de recogida en el local o servicio a domicilio, estos habían incumplido la misma, realizándose nuevamente una labor informativa para aclarar las dudas existentes.



En cuanto a los servicios de Policía Local, se ha explicado que se están cubriendo los turnos con la colaboración de otros ayuntamientos, debido a la situación de bajas laborales que se están produciendo por COVID-19 o por contacto con positivos, una situación que se ha extendido también al personal funcionario de la casa consistorial.



También se ha referido el alcalde en ruegos y preguntas a los frecuentes cortes de luz que se han producido en las últimas semanas en algunas zonas del municipio, y que han sido provocadas tanto por enganches como por cultivos ilegales. Del mismo modo, se ha instado a los vecinos a presentar incidencias a Endesa y a hacerlas llegar también al consistorio, para insistir a la compañía en una mejora del servicio.



Otro de los puntos que se han señalado ha sido el de la renovación y reparación del sistema de calefacción en el CEIP La Jarilla, que se está llevando ya a cabo y que tendrá continuidad en el CEIP Clara Campoamor. También en materia escolar, se ha atendido a la consulta realizada sobre la existencia de dos AMPA en el CEIP 28 de Febrero, que impide a la más reciente ocupar el local que tenía la anterior, ya disuelta, pero que sigue sin estar dada de baja oficialmente, ante lo cual el Ayuntamiento trasladó a la actual que no existe inconveniente en compartir el local hasta que la primera de las asociaciones oficie su baja.



También se ha hecho referencia, en las preguntas realizadas por la oposición, al avance de la instalación del gas natural en algunos puntos del municipio, concretamente en El Cercado, y a unas obras particulares realizadas en una vivienda en la Urbanización Club de Tenis.



Por último, el Ayuntamiento ha dado cuenta del aumento que se ha producido en el periodo medio de pago, debido a un problema contable a nivel de programa informático que ha llevado al consistorio a tener que recurrir a otra administraciones, y también al hecho de tener personal de baja, si bien ha asumido que no se trata de ofrecer excusas y que se han tomado medidas para resolverlo a la mayor brevedad posible, agradeciendo el trabajo y la excelente disposición del personal del área económica.



El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ha valorado que “en el pleno de hoy se ha demostrado que hay consenso y buena disposición de todos los grupos de gobierno para llegar a acuerdos, siempre buscando el beneficio de los vecinos de nuestro municipio”, y ha destacado que “se han aprobado temas importantes, como pedir al Gobierno central que baje el precio de la luz, o pedir al Gobierno central y al autonómico ayudas para empresarios y hosteleros que están pasando dificultades, así como otra serie de mociones importantes para el día a día del municipio”.