El Ayuntamiento de Huércal invertirá un millón de euros en pavimentos y redes

jueves 24 de junio de 2021 , 17:03h

El Plan de Asfaltado ha salido ya a licitación por 500.000 euros, mientras que el Plan de Renovación de Redes de saneamiento y abastecimiento, con el mismo presupuesto base, lo hará en los próximos días





El Ayuntamiento de Huércal de Almería va a emplear un millón de euros para la renovación del pavimento viario y la renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en vías públicas en la localidad, con dos licitaciones de 500.000 euros cada una de ellas, que supondrán una mejora en las condiciones de vida de los vecinos del municipio.



Por un lado, el Ayuntamiento ha sacado a licitación el Plan de Asfaltado para la renovación del pavimento viario en 25 calles, vías o tramos de la localidad por un presupuesto base de 500.000 euros. El plazo de presentación de ofertas está vigente desde este martes día 22 de junio y hasta el próximo 12 de julio a las 00:00 horas, con un plazo de ejecución de obras de tres meses.



Este Plan de Asfaltado diseña las obras necesarias para la renovación del pavimento viario en diversas calles de Huércal de Almería y con este se mejora la movilidad y accesibilidad urbana, evitando la actual situación que se produce entre vehículos y personas en calles estrechas sin acerado, generando incomodidades y riesgos para el tránsito. La renovación de pavimentos conseguirá eliminar riesgos de caídas, proyecciones de gravilla o ruidos de la circulación, mejorando la calidad de vida, la movilidad y seguridad de los usuarios y vecinos de las calles sobre las que se va a actuar.



Así, se actuará sobre las calles Sevilla, Jaén, Huelva, Córdoba, Málaga y Almería, en el barrio de El Potro; solar en calle Picos de Europa y calles Esmeralda, Hierro, Mármol y Granito en Los Pinos; calles La Garza, Tórtola y camino La Perdiz en El Palomar; plaza de los Oficios, camino de la Mina y calles Magallanes, Aprendiz y Pablo Iglesias en Las Zorreras; el tramo entre Piensos La Foca y la glorieta con Paseo del Generalife y la conexión entre las calles Naranjo y Nogal en la carretera N-340a, y las calles Mirador del Río, Doctor Fleming y Pablo Ruiz Picasso, además de la carretera de Torrecárdenas, en el tramo entre el Bar Ambrosio y el cruce con el Polígono Industrial de San Rafael.



Todas estas vías presentan deficiencias en los pavimentos de circulación vial, los cuales son antiguos, presentan baches y badenes, erosiones que provocan la proyección de áridos al paso de vehículos o drenaje insuficiente, por lo que es necesario actuar sobre ellos para la mejora de la seguridad de circulación, así como para la mejora de la accesibilidad.



Estas calles presentan un estado de pavimentos muy deteriorados que precisan su reposición o reparación al objeto de mejorar la accesibilidad y la seguridad del tráfico rodado. Dado que en buena parte de estas zonas los bordillos se hallan elevados respecto del pavimento, e incluso existen zonas donde las aceras tienen anchuras inferiores a 50 centímetros, se ejecutará el pavimento de forma que no se alteren las actuales condiciones del drenaje, es decir, no se rebajarán bordillos al efecto de no crear problemas de inundaciones o entrada de aguas pluviales en propiedades colindantes.



Por otro lado, el Plan de Renovación de Redes en Vías Públicas mejorará la situación de las actuales redes de abastecimiento y saneamiento en diversas vías públicas de Huércal de Almería que, en la actualidad, poseen un alto índice de incidencias, que se traducen en cortes continuos del servicio de abastecimiento, pérdidas de agua o filtraciones de aguas residuales, que están sufriendo los vecinos de las zonas en las que se ubican las actuaciones. Del mismo modo, se mejora la movilidad y accesibilidad urbana, en estas zonas, que, por causas de las continuas averías en las redes, tienen los pavimentos ondulados, bacheados y rotos en muchos casos, generando incomodidades y riesgos para el tránsito.



La actuación se va a llevar a cabo en las calles Doñana, desde el entronque con la calle Grazalema; avenida del Cobre; calle Plata y su entorno (calles Rubí y Cuarzo); camino de la Almazara; calle Panadero; calle Labradores y el paso bajo la línea del ferrocarril desde la calle García Álvarez.



Las redes de la avenida del Cobre, calle Plata y el paso inferior del ferrocarril son redes que presentan deficiencias, contrapendientes y estados de deterioro que se traducen en entradas en carga, filtraciones de aguas residuales o mal funcionamiento de las acometidas. Del mismo modo, se cambian tramos completos de la red de abastecimiento en el resto de las calles indicadas, sustituyendo las actuales conducciones de fibrocemento de distintos diámetros, que en la actualidad sufren múltiples averías que provocan cortes del servicio, y deterioros importantes en los pavimentos, bien por filtración o bien por acción directa.



En este caso, el presupuesto base de licitación es también de 500.000 euros, siendo el plazo de ejecución de la obra de cuatro meses. La licitación para esta actuación se abre este jueves 24 de junio, hasta el próximo 13 de julio.