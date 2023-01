Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia El Ayuntamiento de Roquetas de Mar resuelve 3401 incidencias por apps miércoles 11 de enero de 2023 , 19:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, agradece a los vecinos su colaboración para que este este tipo de incidencias puedan ser resueltas lo más rápido posible por los servicios municipales El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Agenda Urbana, ha resuelto durante el año 2022 un total de 3401 incidencias que han sido comunicadas por los vecinos del municipio a través de los diferentes canales de comunicación municipales. El concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas, ha agradecido la disposición y colaboración de los ciudadanos por utilizar las distintas vías oficiales de comunicación del Ayuntamiento para informar de cualquier tipo de avería, incidencia o desperfecto que detecten en su barrio, calle o en cualquier punto de la ciudad. “El buen uso de las tecnologías y de estos canales oficiales permiten al Ayuntamiento dar una respuesta inmediata y resolver con eficacia y rapidez cualquier tipo de incidencia”. “De esta forma, entre todos, colaboramos para mantener y velar por el buen mantenimiento de nuestro municipio y garantizar un servicio público de calidad”, destaca Llamas. Además, Llamas ha destacado que el tiempo medio de resolución de estas incidencias es de 24 días ya que “desde el Ayuntamiento intentamos resolver cualquier tipo de deficiencia en el menor tiempo posible para evitar cualquier tipo de molestia a los ciudadanos y velar por el buen mantenimiento de los servicios municipales”. En la actualidad, se han resuelto un total de 3.401 incidencias y están en proceso de resolución 2275 que están a la espera de sus correspondientes informes pertinentes al tratarse de actuaciones que requieren de una intervención más compleja para su resolución. En total, durante el año 2022 se han registrado en el municipio a través de estos canales un total de 5678 incidencias. Vías de comunicación Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se recuerda que, en la actualidad, son varios los canales de comunicación oficial de los que pueden hacer uso los ciudadanos. A través de la presentación de un escrito en la oficina virtual o en el registro de entrada, vía telefónica (950 33 85 85), a través de www.incidencia,aytoroquetas, org o vía whatsapp (664 63 25 51). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

