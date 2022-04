Capital El Ayuntamiento dedica 700.000 euros al plan de mejora de espacios públicos lunes 11 de abril de 2022 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno aprueba la licitación de los proyectos que convertirán las plazas Masnou, Orbaneja y Cantares y las calles Cantares, Hileras y Murillo en espacios públicos “más amables y más bonitos” El Ayuntamiento de Almería eleva más de 700.000 euros la inversión prevista en la ejecución de obras incluidas en el Plan de mejora de espacios públicos en el centro y Casco Antiguo, varias de las cuales se licitarán tras la reciente aprobación de sus respectivos expedientes de contratación. Es el caso de las obras proyectadas en las plazas Masnou, Orbaneja y Cantares, ampliadas a las calles Cantares, Hileras, Murillo y Real, con un presupuesto global de 335.967,80 euros. El conjunto de estas actuaciones, cofinanciadas por el Ayuntamiento, al cincuenta por ciento, tras adherirse al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa MOVES II), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Financiado por la Unión Europea y los fondos NextGenerationEU, se suma a la inversión de casi 400.000 euros de los proyectos, en su caso en redacción, también para la mejora peatonal y de accesibilidad de las plazas Borja y Cepero y de las calles del barrio de La Almedina. La concejala de Servicios Municipales, Sacra Sánchez, ha recordado que “estas actuaciones, cada una de ellas con un plazo de ejecución de cuatro meses, se incluyen dentro del plan de mejora de espacios públicos en el Centro Histórico, con el objetivo de hacer de estas zonas más amables, seguras y accesibles, acompañadas en todos los casos de una reordenación urbanística y una mejora estética, de forma transversal, con la intervención también de las áreas de Sostenibilidad Ambiental y Seguridad y Movilidad. Explica la edil popular que el objetivo fundamental de estas acciones, que de forma similar se han ejecutado en otros espacios, como recientemente en la Plaza Esparteros, ahora en la Plaza de la Administración Vieja o, anteriormente, en la Plaza Careaga, pretenden convertir el centro y el Casco Antiguo en “un espacio público más amable, más seguro y accesible”. “El Equipo de Gobierno, con el alcalde al frente, viene demostrando con hechos, tangibles, la decidida apuesta municipal que existe en seguir mejorando esta parte tan importante de la ciudad, priorizando al peatón y la movilidad activa, eliminando barreras arquitectónicas y dotando al entorno de uniformidad, urbanística y también medioambientalmente, siguiendo la línea que viene marcada por el 'Plan Botania' de protección y conservación de la biodiversidad del patrimonio verde de Almería”, ha insistido la concejala de Servicios Municipales. Plaza Masou, Calle Murillo y calle Real Con un presupuesto base de licitación de 136.203,03 euros, IVA incluido, las obras en la Plaza Masnou seguirán un diseño continuo a las ya ejecutadas por el Área de Urbanismo e Infraestructuras sobre la calle Trajano y su entorno. Sobre la zona, ampliando los trabajos a parte de la calle Real y la calle Murillo, está previsto suprimir el desnivel entre la acera y la calzada y eliminar las barreras arquitectónicas. De la mano del Área de Sostenibilidad Ambiental, la batería de contenedores existente en la calle Real será soterrada, de modo que el espacio ganará en accesibilidad, limpieza y visibilidad. Está contemplado el traslado para su posterior trasplante en otro espacio de los tres ficus, que serán sustituidos por dieciséis naranjos, una especie más propia de Almería y cuyas raíces dañan menos un espacio en el que se va a modificar el pavimento y se va a habilitar un parterre con vegetación autóctona de cara a salvar el desnivel actual. Plaza Orbaneja La uniformidad estética es lo que va a dominar en la reforma de la plaza Orbaneja, respetando el carácter tradicional de la zona Centro Arrabales, con la particularidad de que en la zona central y los accesos a los vados existentes se prevé colocar piezas de piedra natural de color crema tipo travertino ‘Los Millares’. El presupuesto de licitación de esta actuación se cifra en 88.938,39 euros (IVA incluido). Junto a los trabajos previos y demoliciones previstas el proyecto de actuación sobre esta plaza contempla la dotación de una nueva red de jardinería y la renovación íntegra del pavimento de todo el ámbito, así como del asfaltado de la calzada. Igualmente se amplían los acerados existentes y en cuanto a los trabajos de ornamentación se prevé la ejecución de parterres de acero tipo “corten” sobre basamentos de granito para la formación de elementos arquitectónicos. Plaza y calle Cantares y calle Hileras La plaza Cantares será también objeto de remodelación en el marco de este proyecto, con una solución similar a la acometida en su día en la cercana calle Murcia. Los trabajos, en este caso, se extenderán también a la calle Cantares e Hileras, con la ampliación de acerados y la mejora peatonal de todo el entorno. La licitación de estas obras se ha presupuestado en 110.826,38 euros (IVA incluido).

