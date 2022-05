Capital El Ayuntamiento esperará la resolución de la Junta para entoldar las calles del centro martes 31 de mayo de 2022 , 19:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería va a atender la resolución de ayudas convocadas a través de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Almería, para entoldar las calles comerciales del centro de la ciudad entre mayo y septiembre de este año, conforme a su propia planificación, después de que la Junta haya decidido ampliar el plazo para otorgar las subvenciones. Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que la tramitación de las ayudas dirigidas a ayuntamientos y destinadas a impulsar la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía de la región aún no se ha resuelto después de que a finales de abril se otorgara un plazo adicional de tres meses para poder evaluar y resolver las peticiones. El Ayuntamiento de Almería solicitó a través de las líneas de ayuda de esta convocatoria una aportación de 52.070 euros del Gobierno andaluz para acometer inversiones por 118.007,43 euros, entre las cuales el entoldado de las calles comerciales del centro de la capital por un periodo de cinco meses abarca cerca del 60 por ciento del presupuesto de las actuaciones. En concreto, la actuación precisa de una inversión municipal estimada de 68.100 euros más IVA. Fuentes municipales han apuntado que aguardarán a la decisión de la Junta para llevar a cabo este proyecto, que también concurrió a fondos europeos con el fin de obtener financiación extraordinaria para encapotar cerca de 3.800 metros cuadrados de vías peatonales. Desde Empleo se estudia la concesión de una ayuda de hasta 30.000 euros, solicitada por el Ayuntamiento, para lo que se han solicitado diversa documentación adicional para avalar la petición, entre ella el convenido de colaboración en vigor suscrito con el Centro Comercial Abierto Almería Centro, fotografías de los edificios donde se pretende actuar y el documento acreditativo de que la actuación cuenta con el apoyo de la asociación de comerciantes. Además de esta actuación, desde el Área de Promoción de la Ciudad también se solicitaron subvenciones para implementar mejoras de accesibilidad en el mercadillo de la Bola Azul para el mes de junio, con una inversión de más de 4.400 euros, y otra más para mejorar la funcionalidad de la plataforma 'Almería Market Place', entre junio y agosto, con una inversión de 12.000 euros. La solicitud incluye una petición de ayuda 9.750 euros para desarrollar una campaña de concienciación ambiental en el comercio de proximidad valorada en 13.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.