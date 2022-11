Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El Ayuntamiento explica la labor del Sistema Arbitral y de la Junta Arbitral de Consumo jueves 24 de noviembre de 2022 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A través de una jornada de difusión y promoción celebrada este jueves en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería La delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha acogido este jueves la celebración de una Jornada de Promoción y Difusión del Sistema Arbitral de Consumo y de la Junta Arbitral de Consumo, así como de las Instituciones Jurídicas del Arbitraje de Consumo y de Mediación. La jornada ha sido organizada por el Área de Promoción y Consumo del Ayuntamiento de Almería y ha contado con la subvención del Ministerio de Consumo del Gobierno de España y el apoyo de la Junta de Andalucía. El concejal de Promoción, Jesús Luque, ha asistido a la inauguración del acto junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín. El edil ha indicando que "estamos aquí para apoyar estas jornadas que difunden la labor que realiza la Junta Arbitral de Consumo, un servicio para resolver problemas antes de llegar a Juicio, totalmente gratuito y muy accesible". El concejal igualmente ha reconocido que "el Ayuntamiento de Almería está constituido desde el año 93 como Junta Arbitral de Consumo y todo el que tenga algún problema puede dirigirse a nuestras instalaciones, donde será atendido por un técnico que luego será el propio árbitro de las partes". Por último, Luque ha reconocido que "en estas jornadas participa gente muy importante del plano jurídico, incluso del Tribunal Constitucional, que hablarán mucho y muy bien de la labor tan importante que realizan estas Juntas Arbitrarias de Consumo". Por su parte, la delegada ha agradecido "al Ayuntamiento de Almería por pensar en nosotros para celebrar estas importantes jornadas, ya que estas resoluciones extrajudiciales de conflictos debe de ser uno de los principales caminos para evitar llegar a un juicio principalmente en materia de consumo". Igualmente, Martín ha matizado que "es un placer porque, junto a profesores de la universidad, van a poner de manifiesto lo que se realica en estas juntas arbitrarias a todos los estudiantes que han asistido a las mismas". En concreto, dicho encuentro de difusión ha comenzado a las nueve y media de la mañana con la entrega de la documentación y la citada inauguración por parte de las autoridades. Justo después ha comenzado la primera ponencia a cargo de María José García Valdecasas, Letrada del Tribunal Constitucional, bajo el título 'Justicia Europea y Consumo'. Ignacio Gallero, Catedrático de Derecho de la Universidad de Córdoba y Presidente de Colegios Arbitrales, ha impartido la segunda charla con título 'Protección Jurídica del Consumidor en España'. Tras una pausa, para el desayuno, se ha desarrollado la tercera ponencia a cargo de Daniel Escalona Rodríguez, presidente de la Junta Arbitral de Andalucía y Jefe del Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje. La misma ha versado sobre los 'Aspectos relevantes del Arbitraje de Consumo'. Mesas redondas La jornada también ha celebrado dos mesas redondas. La primera de ellas ha estado compuesta por el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Almería representado por Rafael Gil. También ha estado presente el Colegio de Administradores de Fincas, representado por Joaquín Aynat, y el Colegio Oficial de Gestores Administrativo con Ruth Martínez Molina como representante. Todo ello en torno al Arbitraje de Consumo y de Mediación. La segunda de las mesas redondas ha estado compuesta por Juan José Martínez y Esther Lórente González, además de por Arturo Cruz Nieto, perteneciente a la Confederación Empresarial de la provincia de Almería. En ella han hablado sobre los beneficios del Sistema Arbitral de Consumo. La jornada de difusión ha concluido con un almuerzo, con servicio de catering, en las dependencias del Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' para todos los participantes. El arbitraje de consumo es un servicio público que permite resolver los conflictos de consumo por una vía extrajudicial, de una manera eficaz, sencilla, gratuita, rápida, voluntaria y de calidad, con efectos vinculantes y ejecutivos. Este se configura como el arbitraje institucional de resolución extrajudicial de conflictos entre las personas consumidoras y las empresas o profesionales, a solicitud de las primeras. Es voluntario y ofrece un resultado vinculante para ambas partes sin necesidad de acudir a los juzgados y tribunales. Solo puede ser solicitado por personas consumidoras o usuarias. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

