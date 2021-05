Capital El Ayuntamiento extiende la calistenia al Parque Nicolás Salmerón jueves 20 de mayo de 2021 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Se trata de las cuarta zona deportiva al aire libre de estas características que se instala en parques y espacios públicos de la ciudad, respondiendo a la demanda creciente que existe de este tipo de actividad El Ayuntamiento de Almería dará por concluidas en unos días las obras para la instalación de una nueva superficie de calistenia en el Parque Nicolás Salmerón, extendiendo estas zonas deportivas a un entorno singular como es este parque y dando así continuidad a actuaciones similares, ya en uso, que ya se han ejecutado en esta corporación, como son los espacios habilitados en el Parque de los Periodistas, en las pistas deportivas de el barrio de El Puche y en Loma Cabrera, en la Plaza José Salamanca. Iniciados el pasado 7 de mayo, con una inversión de 15.134,53 euros, la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, visitaba recientemente estos trabajos, subrayando el compromiso municipal para seguir dotando de este tipo de espacios a todos los barrios de la ciudad. “La instalación de este tipo de infraestructura, responde a la creciente demanda existente en la ciudad para la práctica de esta modalidad deportiva al aire libre, una actividad gratuita que requiere de un equipamiento específico instalado en espacios urbanos y parque”, ha explicado Sánchez. Además de dinamizar la práctica deportiva y facilitar los buenos hábitos saludables entre la ciudadanía, en el caso concreto de esta actuación el objetivo municipal pasa además por “seguir mejorando las condiciones del Parque Nicolás Salmerón, dotando a este espacio emblemático de la ciudad de una nueva zona deportiva”. Nuevos proyectos La concejala de Servicios Municipales ha avanzado además el comienzo, en las próximas semanas, de la adecuación de un nuevo espacio urbano como zona de calistenia, en la Avenida Federico García Lorca, junto al anfiteatro de la Rambla, “una zona muy frecuentada por jóvenes, a los que les queremos facilitar y aproximar la practica de deporte al aire libre”. En este sentido, los planes municipales pasan por seguir extendiendo esta actividad, mejorando las zonas al aire libre existentes o creando nuevos espacios. Respecto de lo primero, Sánchez ha anunciado la remodelación que se llevará a cabo de las instalaciones para la practica de gimnasia al aire libre del circuito existente en el Paseo de Ribera, hasta la Universidad. Además ha recordado, como parte de las actuaciones previstas, “la dotación de nuevas áreas infantiles intergeneracionales proyectadas para ejecutar en este año, en la Vega de Acá y en la Plaza Bizet, en las que se incluye también sendos espacios con elementos de calistenia”. Desde la Concejalía de Servicios Municipales se trabaja también, con vistas al próximo año, en la mejora integral de la zona 'skate' actualmente existente en el Parque de los Periodistas, en el proyecto de adecuación de las instalaciones de 'skatepark' en Nueva Andalucía, en el Parque de San Isidro, junto a la Ciudad de la Justicia, así como en la creación de un espacio para la practica de 'breakdance'. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

