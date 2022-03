Capital El Ayuntamiento facilita el empadronamiento de ucranianos que huyen de la guerra lunes 07 de marzo de 2022 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, afirma se están estudiando diferentes “mecanismos de ayuda” a la población que pueda llegar de este país huyendo de una guerra “que horroriza a todos” El Ayuntamiento ofrecerá toda su colaboración y pondrá los recursos a su alcance para ayudar y acoger a los refugiados ucranianos que lleguen a Almería, obligados a salir de su país como consecuencia de la guerra e invasión iniciada por Rusia contra Ucrania. El objetivo es responder de forma ágil a las distintas necesidades que ya comienzan a producirse ante la llegada de refugiados. “Estamos respondiendo a las primeras demandas de las personas que han llegado a la ciudad, facilitando para ello su empadronamiento”, explicaba esta misma mañana el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, acompañando personalmente las gestiones que hoy ha formalizado Kateryna Herik, una joven ucraniana residente desde hace ya muchos años en la capital, de seis de sus familiares, mujeres y niños, que han llegado este fin de semana procedentes de una de las regiones ucranianas próximas a la frontera con Rumanía. A la espera de la llegada y empadronamiento de, al menos, otros seis familiares que acogerán en sus viviendas Kateryna y sus padres, ambas en Retamar, “no podemos cuanto menos que facilitar el empadronamiento y agilizar trámites administrativos, escolarización en caso de menores y ayuda de emergencia social, si fuera necesaria”, ha explicado Alonso. “En un momento especialmente convulso como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, la solidaridad debe primar por encima de todo. Y el Ayuntamiento va a estar ahí con estas personas, favoreciendo su empadronamiento y acogida”, ha subrayado el edil popular, recordando que en la actualidad el número de ucranianos empadronados en la capital asciende al número de 205. Ha explicado además que desde el Área de Familia se están estudiando diferentes “mecanismos de ayuda” a la población que pueda llegar de este país huyendo de una guerra “que horroriza a todos”, lamentaba Alonso. En esta línea ha referido la concesión, si fuera necesaria, de ayudas de emergencia social, incluyo de habilitar alguna estancia en el Centro Municipal de Acogida que diera cobertura una eventual estancia de alguna persona o familia que no pueda permanecer con familiar o conocido alguno. “Estamos abiertos a seguir recibiendo familias como la que alberga Kateryna”, señala Alonso, colaboración que se brinda con el deseo y la esperanza “para que no exista tal necesidad y estas personas no se sigan viendo obligadas a salir de su país por culpa de un conflicto que nos ocupa y preocupa a todos”. Kateryna Herik, por su parte, se ha mostrado agradecida por las muestras de solidaridad que como tantos ucranianos están recibiendo por parte de los almerienses. En el caso del Ayuntamiento de Almería, la agilidad para empadronar “a mujeres y niños, para que puedan escolarizarse lo antes posible y empezar a vivir con más tranquilidad”, reconocía, al tiempo que llamaba la atención sobre una situación de la que no es ajeno ningún ciudadano ucraniano que hoy reside en nuestra ciudad. Relataba esta joven ucraniana que “mi familia ha llegado después de salir por la frontera con Moldavia hacia Rumanía y desde allí, en un vuelo, hasta Barcelona”, donde fueron recogidos por sus familiares desplazados desde Almería. “Conocemos mucha gente, amigos que, al igual que nosotros, están movilizándose para traer a sus familiares" Concentración Precisamente en apoyo al pueblo ucraniano y en favor de la paz, el Ayuntamiento de Almería ha convocado a una concentración silenciosa que tendrá lugar el próximo miércoles, 9 de marzo, a las 12 horas, en la Plaza Vieja. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

