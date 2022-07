Capital El Ayuntamiento fomenta con 40.000 € los taxis adaptados en la capital martes 12 de julio de 2022 , 17:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Movilidad, María del Mar García Lorca, ha anunciado, por otra parte, que se trabaja en un informe económico que permitirá a los taxistas revisar al alza las tarifas y afrontar la subida de los combustibles El Ayuntamiento de Almería ha convocado una línea de subvención con un importe total de 40 000 euros con el propósito de fomentar y mejorar en la ciudad la cobertura de taxis destinados a personas con movilidad reducida y en atención al mayor coste de gastos y mantenimiento que caracteriza a este tipo de vehículos en comparación con los taxis convencionales. El área que coordina María del Mar García Lorca ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria en la página web del Ayuntamiento (www.almeriaciudad.es) y en ella se establece que el plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales desde el día siguiente a su publicación (ayer lunes 11 de julio) en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Esta línea de financiación favorece la integración social de personas con movilidad reducida y, por otra parte, permite que los titulares de licencias de taxi cuenten con un incentivo económico que contribuya en la ciudad de Almería a que haya suficientes vehículos de taxi adaptados a estas personas, apunta la concejala delegada del área de Movilidad y Seguridad. García Lorca se remite a la convocatoria de subvención para señalar cómo el importe unitario de estas ayuda resultará de dividir el importe global en tantas partes iguales como solicitudes hayan sido admitidas con una cuantía máxima de 5.657 euros por vehículos. Todo con la idea de que Almería sea una ciudad más accesible y que las diferentes capacidades de cada uno no impidan el acceso a cualquier servicio público. Subida de tarifas El Área de Movilidad, por otra parte, ultima un informe económico que va a permitir a los taxistas revisar al alza las tarifas y poder paliar la fuerte subida de los combustibles. Así lo ha indicado la concejala responsable del área, que ha recordado cómo la normativa actual impide actualizar las tarifas de precios públicos al IPC, tal y como habrían solicitado los taxistas. La Ley 2/2015 de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española y el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, “no permiten actualizar precios conforme a la subida del IPC”. Una vez finalizado este informe económico, que estará terminado “de forma inminente una vez que se presenten unos datos que se han solicitado a la asociación y que se entregarán en los próximos días”, se someterá diez días a trámite de audiencia a asociaciones del taxi, sindicatos y asociaciones de consumidores para, después, aprobarlo en Junta de Gobierno Local. Trámites necesarios antes de que se remita a la Junta de Andalucía para que autorice las nuevas tarifas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

