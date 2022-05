Capital El Ayuntamiento honra a los 144 almerienses víctimas del holocausto nazi jueves 05 de mayo de 2022 , 22:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez ha señalado que con este homenaje, promovido por la Asociación Amical, “queremos que nunca se pierda el recuerdo de las personas que sacrificaron su vida en pro de los valores democráticos” El Ayuntamiento de Almería ha conmemorado este jueves el aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen en 1945 y rendido homenaje a los 144 almerienses deportados y fallecidos en el holocausto nazi en el monumento a las víctimas ubicado en el Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés. “Desde el Ayuntamiento de Almería, de la mano de la Asociación Amical de Mauthausen, hemos querido conmemorar como cada año la liberación del campo de concentración de Mauthausen en la que fallecieron 6.000 españoles, de ellos 1.500 andaluces y 144 almerienses, y del que sobrevieron también más de 200 personas, a las que gracias a su testimonio se erigió este monumento en el que nos encontramos que está declarado Lugar de Memoria Histórica de Andalucía”, ha señalado la primera teniente alcalde del Ayuntamiento, María Vázquez. Acompañada del presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, y de los portavoces de los grupos municipales del PSOE y Ciudadanos, Vázquez ha señalado que “con esta ofrenda floral queremos que nunca se pierda el recuerdo de esas personas que sacrificaron su vida en pro de los valores democráticos a los cuales les debemos la paz que tenemos hoy”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

