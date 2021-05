Capital El Ayuntamiento informa sobre el bono social de electricidad en los barrios más vulnerables sábado 08 de mayo de 2021 , 20:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





Conscientes y preocupados por los numerosos cortes de luz que se dan en algunas zonas de la ciudad a causa de las plantaciones ilegales de marihuana, el Ayuntamiento de Almería ha decidido dar un paso más en su lucha para erradicar este problema y servir de canal de información en los barrios más vulnerables para que "aquellos vecinos que tienen contrato en vigor y abonan sus facturas religiosamente, a pesar de tener un servicio deficiente, paguen menos en su factura de la luz", y ha iniciado una ronda para informarles del bono social de electricidad.



Así lo explica en un comunicado la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha visitado El Puche para informar a distintos representantes vecinales sobre el bono social de electricidad.



Junto a responsables de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios y de la Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social (Eracis), se ha desplazado hasta el centro vecinal del barrio para acercar esta fórmula a la que pueden acogerse y reducir su factura.



"Tenemos claro que lo más importante es que estas familias tengan luz, pero también lo es que aquellas que tienen todos sus contratos en regla paguen lo menos posible si no reciben electricidad o la reciben de forma intermitente debido a la proliferación del cultivo de droga", ha explicado la edil.



Todos los que han asistido a la reunión, entre los que se encontraban representantes de la Asociación Ítaca y Ohana, que hacen "una gran labor de integración y dinamización" en el barrio", han agradecido la iniciativa del Ayuntamiento de acercar esta información, ya que, tal y como ha expuesto, "la gran mayoría desconoce la existencia de este bono".



De este modo, desde este momento, el Ayuntamiento de Almería, a través de los Servicios Sociales y Eracis, ofrecerá asesoramiento sobre el bono social, así como de todos los trámites a realizar para iniciar una nueva contratación. "No vamos a parar de ayudar a los vecinos hasta que consigamos erradicar este problema", ha asegurado Paola Laynez.



