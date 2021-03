Capital El Ayuntamiento inicia el Plan 'Almería T-Integra con Empleo' para 1.350 almerienses lunes 15 de marzo de 2021 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde saluda a los primeros inscritos en el POEFE, dotado con 10 millones de euros, y les anima a aprovechar la oportunidad para acceder a un empleo en sectores estratégicos El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a algunos de los primeros almerienses que ya se forman en el Plan de Empleo ‘Almería T-Integra con Empleo’ (POEFE) a aprovechar la oportunidad de acceder a un empleo en sectores estratégicos como profesionales. Es el caso de quince personas que se preparan en el itinerario de 'Gestión de Ventas y Comercio' impartido en la academia 'Almerimatik' y que este lunes han compartido un rato de conversación con el primer edil que ha escuchado sus inquietudes y a los que ha agradecido la respuesta a un programa de empleo, de los más ambiciosos en cuanto a dotación (casi 10 millones de euros, cofinanciados al 80% por el Fondo Social Europeo) y en cuanto a participación: los quince itinerarios preparados se desarrollarán en seis ediciones cada uno por lo que llegarán a 1.350 personas en situación de vulnerabilidad, la mayoría mujeres. Acompañado por el concejal delegado del Área de Economía y Hacienda, Juan José Alonso, Fernández-Pacheco ha recordado que se trata de un programa de empleo que se extenderá hasta marzo de 2023 y aúna cursos formativos remunerados, centrados en sectores estratégicos y con alta demanda de profesionales en Almería, con prácticas en empresas. Los 15 itinerarios formativos gratuitos, que van de 280 hasta 760 horas, están centrados en áreas como servicios asistenciales, limpieza, ocio y tiempo libre, hostelería, comercio y jardinería por lo que “la vocación de empleabilidad es muy alta”, ha subrayado el alcalde. 210 alumnos ya se forman Son catorce los cursos que, repartidos en ocho itinerarios distintos y con un total de 210 participantes, han comenzado este mes de marzo en el marco de este programa que ofrece a los inscritos la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad en sectores estratégicos al tiempo que recibir una remuneración. ‘Almería T-Integra con Empleo’ es un proyecto enmarcado en las líneas fundamentales en las que el Ayuntamiento se está centrando a raíz de la pandemia y que son “salvar vidas y proteger el empleo, de modo que la economía de la ciudad se reactive cuanto antes y, a ser posible, sin dejar a ninguna familia atrás”. El alcalde ha querido conocer de primera mano las expectativas de los inscritos en este plan de empleo que combina formación específica, formación transversal y complementaria, prácticas profesionales no laborales y tutorización y orientación. En esta línea, el director del centro de formación Almerimatik, Fernando Trigueros, ha destacado la importancia de que los alumnos acaben el curso con un certificado profesional en programas estrella como el de gestión de ventas y comercio, o el de hostelería, además de en el resto de ramas profesionales que hoy son las que más empleo demandan. Carácter integrador Con un marcado carácter integrador, el POEFE fomenta fundamentalmente el empleo femenino. De ahí que el 80% de los beneficiarios sean mujeres. Ha resultado también prioritario llegar a desempleados de larga duración, a menores de 30 años no inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a los mayores de 56 años y a personas con discapacidad. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

