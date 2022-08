Capital Ampliar El Ayuntamiento intensifica las iniciativas de la Agenda Urbana con la campaña “Desembolsa Almería” domingo 14 de agosto de 2022 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En una nueva iniciativa de sensibilización que conciencia sobre el impacto del plástico sobre los mares, la alcaldesa en funciones, María Vázquez, anima a seguir sumando en la lucha contra el cambio climático El Ayuntamiento continúa intensificando las iniciativas de la Agenda Urbana con la puesta en marcha de la campaña “Desembolsa Almería”, una actividad que se desarrolla con el objetivo de reducir las bolsas de plástico, de un solo uso, y fomentar las reutilizables para proteger el medioambiente. El mercadillo de El Alquián ha sido el escenario elegido para iniciar esta acción de sensibilización ciudadana, que ha tenido una gran acogida por parte del público. La alcaldesa en funciones, María Vázquez, ha asegurado que “la participación ciudadana es fundamental para que podamos trabajar en equipo y combatir el cambio climático, por lo que invito a todos los almerienses a sumarse a esta iniciativa”. Asimismo, ha destacado que “queremos sumar para proteger nuestros mares y nuestros océanos, vamos a seguir impulsando más actividades para concienciar a la ciudadanía”. En la campaña también han participado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el concejal de Economía y Función Pública, Juanjo Alonso, que junto a María Vázquez han entregado a los asistentes bolsas reutilizables de tela a cambio de las bolsas de plástico que portaban. Además, se ha puesto el acento en explicar los efectos de la contaminación y el cambio climático sobre el litoral almeriense. Esta acción forma parte del paquete de actividades que se enmarcan en el objetivo 4 de la Agenda Urbana Española y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea que gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este sentido, el Consistorio viene realizando un esfuerzo importante para impulsar multitud de iniciativas de sensibilización y formación. Durante toda la mañana, el mercadillo ha acogido un stand informativo donde los asistentes han podido conocer de primera mano la importancia de eliminar los residuos plásticos y se han fotografiado junto a los bancos fabricados con redes de pesca y otros materiales creados por Gravity Wave. En total, se van a repartir más de 2.000 bolsas reutilizables entre la población durante el desarrollo de esta campaña en distintos puntos. Taller Azul en El Zapillo Por otra parte, la playa del Zapillo ha acogido un Taller Azul sobre sostenibilidad, recicljae y medioambiente que ha sido impartido por la Fundación Ecomar. Seguidamente, ha tenido lugar una recogida de residuos que paralelamente ha contado con una sesión explicativa sobre la necesidad de acabar con la llegada de residuos al mar y el importante papel de la sociedad para lograr el objetivo. En definitiva, será una jornada intensa en la que aprendizaje, divulgación y diversión se citan para concienciar sobre la importancia del cuidado del entorno natural y la reducción del uso de plásticos. Ambas actividades están dirigidas a los núcleos familiares con el fin de que la ciudadanía tome conciencia del problema desde temprana edad. Cabe recordar que es la segunda iniciativa que el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha esta semana en el marco de la Agenda Urbana, tras la presentación de la campaña “Be natural, no plastic”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

