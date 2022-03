Capital El Ayuntamiento prepara ya los servicios del Plan de Playas sábado 19 de marzo de 2022 , 12:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El contrato, por un importe total de 84.960,15 euros, incluye el mantenimiento de las más de 80 duchas repartidas en las playas, eliminando de sus sistemas las restricciones derivadas de la COVID-19 El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el contrato de servicios de instalación, mantenimiento y desmontaje de pasarelas y mantenimiento del parque de duchas de las playas del término municipal de Almería, para la temporada 2022, a la empresa FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas por importe de 84.960,15 euros y un plazo de ejecución del contrato que media entre la formalización del contrato y el 17 de octubre de 2022. En todo caso las instalaciones estarán operativas desde el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 2 de octubre de 2022, periodo previsto en el desarrollo del Plan de Playas con el que vienen a definirse los servicios que se prestan a nivel municipal. La prestación del servicio en este contrato incluye el parque de duchas que se reparte en el término municipal (83), la instalación de pasarelas de madera/hormigón, su mantenimiento correctivo/preventivo y la gestión de incidencias a través de la APP ‘Almería Ciudad’. Respecto a las duchas y fuentes bebedero el contrato, como se incluye en el pliego, prevé la restitución del servicio del brazo anudado como consecuencia de las restricciones de la COVID-19, eliminando el seccionamiento realizado en 2020. Asimismo, se realizarán labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la estructura de acero inoxidable que conforma la ducha, la instalación de fontanería, pulsadores, rociadores, tarimas de madera, fosos areneros, tuberías de evacuación y abastecimiento y pozos filtro. Las tareas de mantenimiento y conservación incluyen la inspección, revisión y reparación de los elementos instalados, además de la revisión diaria, reposición y reparación, si procede, de elementos (tornillos peligrosos, astillado) de las pasarelas; deterioro de elementos de la estructura de acero inoxidable que conforma la ducha; la instalación de fontanería, pulsadores, rociadores, tarimas de madera, fosos areneros, tuberías de evacuación y abastecimiento y pozos filtro prestos de duchas, rociadores de ducha; limpieza cada vez que sea necesario de tuberías de evacuación, areneros y pozos filtro de duchas, etc, así como la revisión y reparación de maderas rotas o deterioradas de tarimas de ducha. El concejal responsable de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha recordado que el Plan Municipal de Playas para las temporadas 2022 y 2023 comenzará el 1 de mayo de 2022 para lo cual, desde el área, “se están llevando a cabo los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de los elementos, servicios e infraestructuras contenidos en el citado Plan, para una adecuada prestación a los usuarios”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.