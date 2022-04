Capital El Ayuntamiento repartirá 100.000 ‘pipeleras’ durante las procesiones sábado 09 de abril de 2022 , 14:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Estas bolsas de papel se entregarán de forma gratuita en la carrera oficial con el objetivo de evitar las alfombras de cáscaras que se forman durante estos días al paso de los desfiles procesionales Llega Semana Santa y con ella las tradiciones que se repiten cada año como las calles llenas de gente y comer pipas mientras se espera el paso de los titulares. Es por ello que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, repartirá 100.000 ‘pipeleras’ a la ciudadanía para que depositen en ellas las cáscaras de pipas. Estas bolsas de papel serán repartidas de forma gratuita en la carrera oficial a lo largo de toda la Semana Santa por tres azafatas, con el objetivo de conseguir que Almería luzca más limpia y evitar las alfombras de cáscaras que se forman durante estos días al paso de los desfiles procesionales. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha instado a los almerienses y visitantes a que “colaboren en el cuidado de la ciudad” y hagan uso de estas bolsas, ya que tal y como aparece impreso en estas ‘pipeleras’, “pequeños gestos marcan grandes diferencias”. No obstante, ha recordado que el servicio de limpieza se reforzará durante estos días. Las 'pipeleras' que se repartirán esta Semana Santa en Almería llevan impresas, por una cara, la imagen de unas pipas con la frase: "Pequeños gestos marcan grandes diferencias. Cuida tu ciudad, Cuida Almería". Asimismo, en esa cara se lee: "Utiliza esta ‘pipelera para depositar tus cáscara. Gracias por tu colaboración". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.