El Ayuntamiento reserva los 31,1 millones de superávit para el soterramiento lunes 14 de marzo de 2022 , 18:43h El concejal de Economía, Juan José Alonso, afirma que el Ayuntamiento pueda hacer frente, este año, a su aportación total al proyecto, un ejemplo más de gestión "responsable, eficaz y solvente" El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha reiterado hoy la "excelente" salud de las finanzas municipales, al tiempo que ha defendido la gestión económica del actual Equipo de Gobierno, al frente del Ayuntamiento, que permite a la ciudad el poder atender presupuestariamente la ejecución de "importantes y necesarios" proyectos en el horizonte próximo, como la segunda fase del soterramiento. Aportación municipal esta, pendiente de concretarse junto con el proyecto definitivo en el seno de la Sociedad ‘Almería Alta Velocidad’, que podrá consignarse como parte del superavit, de más de 31 millones de euros, con el que se ha cerrado el presupuesto general del año 2021, de cuya liquidación y la de sus Organismos Autónomos, se ha dado cuenta hoy al Pleno. “Tal como ya adelantó el alcalde, nosotros estamos en disposición de poner encima de la mesa el dinero que, como administración participante de esa Sociedad, junto a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, nos corresponde para el soterramiento. Integra nuestra parte. Y ello es consecuencia del trabajo y el diseño que, en la estrategia económica, viene trabajando este Ayuntamiento y que nos reconoce como una administración solvente”, ha explicado Alonso al término de la sesión plenaria en la que se ha dado cuenta, entre otras de la liquidación presupuestaria de 2021. “Los datos de la liquidación de la que hoy damos cuenta revelan claramente que en el Ayuntamiento de Almería mantenemos los objetivos que hemos puesto de manifiesto en diversas ocasiones: controlamos la ejecución del gasto, adaptamos el gasto a la recaudación efectiva, reducimos endeudamiento, amortizamos deuda y pagamos, en tiempo y forma a nuestros provedores. Todo ello manteniendo nuestros compromisos de garantizar unos servicios públicos de calidad, contribuir a la reactivación económica a través de la inversión, fomentar con ello la creación de empleo, apoyando a empresa y emprendedores y atendiendo, en una situacion tan complicada como la actual, a los colectivos más vulnerables”, ha resumido Alonso, recordando el contexto económico actual en el que el Gobierno suspendió los objetivos en vigor de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, durante los ejercicios 2020 y 2021 La ejecución presupuestaria, respecto de los ingresos y gastos, “vienen a reconocer una buena gestión de los recursos públicos, responsable, eficiente y eficaz”, ha insistido el concejal de Economía, significando entre los datos de la liquidación, junto al importe del superávit, cifrado en la cuantía total de 31,145.015,56 euros, el volumen de deuda (48,48%) en unos niveles “totalmente asumibles, y muy por debajo de la gran mayoría de administraciones y del 110% que establece como límite la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y el dato del periodo Medio de Pago a Proveedores, a 31 de Diciembre, cumpliendo igualmente los límites establecidos y cerrado en 2021 en 17,23 días. Respecto de las inversiones, y en respuesta a las críticas por el bajo nivel de ejecución de las mismas, Alonso ha recordado que “el periodo de ejecución de una inversión es largo y abarca varios ejercicios. No obstante, la inejecución de determinadas partidas de inversión no supone problema alguno, ya que las partidas son nominativas y está garantizada su continuidad mediante la incorporación de remanentes. Son conocedores, además, del retraso en la tramitación que ha supuesto la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, razón por la que la que el grado de ejecución de inversiones debería valorarse en un plazo de 4 años, así como de la participación en las mismas de otras administraciones, como Junta o Gobierno en los casos concretos de Plaza Vieja o ampliación de Paseo Marítimo, donde la financiación municipal está disponible y congelada desde hace 3 años”. A pesar de lo anterior, Alonso ha desgranado la gran cantidad de proyectos que el Ayuntamiento lleva iniciados o tiene en cartera Así ha relacionado las obras finalizadas el año pasado, como la calle Los Picos, Trajano, Los Partidores, el edificio del Tercer Sector, el recientemente inaugurado Centro de la Mujer de Los Molinos o el edificio administrativo de La Cañada. Y, en ejecución, la relación de proyectos en obra no es pequeña: las obras de la Plaza de la Administración Vieja, el Parque de la Hoya, la urbanización de Barrio Alto, del entorno del Paque de Los Pinos y la Plaza Obispo Casanova, en El Alquián, la calle de las Cruces o la Plaza de la Almadraba de Monteleva. Finalmente, en este capítulo ha enumerado los proyectos que, a lo largo de este año, van a ser una realidad, como el entorno dell Hospital Provincial, Avda. Cabo de Gata, las mejoras sobre el Delta del Andarax, el aparcamiento junto a Antonio Vico, San Cristóbal el interior de Casa Consitorial, Blas Infante y Arcipreste de Hita y, sobre finales de año, los proyectos de rehabilitación en Pescadería, el Patio, Torreones y del antiguo Colegio Socorro. Unas cifras la de esta liquidación, en definitiva, "que ponen de manifiesto la buena salud financiera de este Ayuntamiento y que ante la terrible situación de hiperinflación citada y la incertidumbre económica venidera, nos van a permitir afrontar el futuro con ciertas expectativas para seguir trabajando y mejorando Almería, algo que cuando gobierna el partido socialista, como así ha pasado, no sucede".

