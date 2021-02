Capital El Ayuntamiento se convertirá en “proyecto piloto” en materia de Agenda Urbana 2030 lunes 22 de febrero de 2021 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Desde el Equipo de Gobierno se destaca la importancia de tener diseñado y aprobado un Plan Estratégico como vía para asegurar además la llegada de fondos del Plan de Recuperación europeo



La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Protocolo General de Actuación entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Almería, para la elaboración de un Plan de Acción del Municipio como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española, buena práctica y experiencia transferible a otros municipios.



De esta manera, el Ministerio tomará en consideración el trabajo del Ayuntamiento de Almería como "buena práctica y experiencia transferible que puede orientar a otros municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción”, ha explicado la portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, expresando su “satisfacción” por la incorporación de Almería a esta iniciativa



En este sentido, ha venido a destacar el trabajo previo que supone la elaboración y aprobación del Plan Estratégico de la ciudad de Almería como marco para el desarrollo y colaboración entre administraciones para la Agenda Urbana Española, en este caso entendida como “Plan Estratégico orientado a políticas de regeneración urbana, movilidad y vivienda” reconociendo, como se recoge en el protocolo pendiente ahora de firma, que el Ayuntamiento “conoce y comparte los contenidos y objetivos de la Agenda Urbana Española elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y cuenta con un documento, su Plan Estratégico, alineado con dichas políticas y realizado de forma participativa, lo que supone un adelanto en la redacción de la Agenda Urbana



La edil popular ha subrayado que “siendo importante el trabajo ya realizado, en el marco del Plan Estratégico, lo es también el diseño en la estrategia a futuro, permitiendo acceder a fondos europeos del Plan de Recuperación, siendo además en nuestro caso uno de los referentes como proyecto piloto”.



El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal 'Almería 2030', ha llevado a cabo contactos preliminares con los responsables de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, para postular a la ciudad de Almería como ciudad piloto para redactar su plan de acción local de Agenda Urbana Española de forma que, pueda resultar de utilidad para municipios de características similares, como modelo o ejemplo, para elaborar, poner en marcha, monitorizar y evaluar un plan de acción local.



A través de las reuniones, la Empresa Municipal, encargada de la Planificación Estratégica de la Ciudad, ha demostrado que el Ayuntamiento de Almería tiene entre sus objetivos el cumplimiento de los objetivos marcados por las Agendas Internacionales, expresamente la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea.





Comisión de seguimiento

Para el seguimiento de las actuaciones previstas, y como cauce habitual de comunicación, se creará una Comisión de Seguimiento que contará, al menos, con dos miembros designados por parte de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda y otros dos, en representación del Ayuntamiento de Almería. Entre sus funciones esta comisión tendrá el seguimiento a las actuaciones y trabajos que se vayan realizando, así como la propuesta y el diseño de medidas y actuaciones complementarias que se juzguen de interés y que, en su caso, podrán concretarse mediante la firma de un convenio específico adaptado a su contenido.



Este acuerdo hoy aprobado será notificado a la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a los efectos oportunos. El Protocolo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de dos años, pudiendo ser prorrogado automáticamente por periodos de igual duración con anterioridad a la expiración del plazo convenido.

