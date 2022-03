Capital El Ayuntamiento se suma a la "Hora del Planeta" domingo 27 de marzo de 2022 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ha participado un año más en esta iniciativa que supone un compromiso en la lucha contra el cambio climático El Ayuntamiento de Almería se ha sumado este sábado, 26 de marzo, a una nueva edición de la ‘Hora del Planeta’, en la que pueblos, ciudades, empresas, organizaciones y ciudadanos de todo el mundo han apagado la luz, entre las 20.30 y las 21.30 horas, para mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático. El Monumento al Sagrado Corazón en el Cerro de San Cristóbal, la antigua Estación de Renfe, el Teatro Apolo y el edificio del Preventorio, actual sede de Alcaldía, han permanecido apagados durante una hora como gesto simbólico “en defensa del medio ambiente y en favor de la naturaleza”. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha agradecido a los almerienses que, un año más, se han unido también a esta iniciativa de la organización internacional World Wide Fund for Nature (WWF), ya que después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha, gobiernos, ciudades, empresas y ciudadanos se movilizan y se están produciendo miles de iniciativas a favor de la naturaleza y el clima. Desde el Ayuntamiento de Almería se participa con gestos simbólicos, pero también con acciones reales. En julio de 2020, el Pleno de la Corporación municipal aprobó, por unanimidad, la adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un paso más en el camino emprendido por la ciudad para adaptarse a los efectos del cambio climático y avanzar en las políticas medioambientales. Otro ejemplo es el ‘Plan Botania’, una estrategia dirigida a proteger y preservar la biodiversidad del patrimonio verde y hacerlo con acento almeriense. La hoja de ruta marcada para este plan abarca, en un primer momento, hasta 2023 con un alcance económico de más de 24 millones de euros que, eventualmente, podrá ampliarse con partidas específicas y permitirá, entre otros objetivos, consolidar el arbolado urbano con criterios de sostenibilidad. Otra medida en la que se pone de manifiesto la apuesta municipal por la eficiencia energética y la sostenibilidad es la instalación de luminarias de tecnología LED en el alumbrado público de la ciudad para reducir el consumo y la contaminación lumínica, con especial incidencia en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

