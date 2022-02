Economía 28F: ASÍ HA CAMBIADO ALMERÍA Ampliar El buen ritmo de la economía almeriense no se refleja en el mercado laboral lunes 28 de febrero de 2022 , 08:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Contraste en las cifras para Almería, con mayor número de autónomos y población ocupada, pero menor salario medio anual que la media andaluza. La región sigue estando por debajo de la media española en tasas de ocupación y actividad, mientras sigue subiendo el número de pensionistas y el número de autónomos se ralentiza Presenta la provincia de Almería un compendio de cifras que hacen difícil predecir su comportamiento en cuanto a mercado laboral se refiere: menos afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social que la media andaluza en el histórico -subida del 11% desde el año 1993 y solo un 61% del total de afiliados a cierre de 2021-; mayor número de autónomos registrados (20,4%) y caída muy baja de afiliacion al Régimen Agrario por cuenta ajena (1,3%), que le sitúa por encima de la media andaluza en este sector, con un 17,% del total de afiliados. Estas cifras nos indican una dependencia clara del campo a la hora de estructurar el mercado laboral, y explican también un salario medio anual más bajo (15,595 euros, -5,5%), mayor tasa de empleo juvenil (39,35% en jóvenes de entre 16 y 29 años) y una menor tasa de paro (-2,7%) con respecto al conjunto de Andalucía a cierre de 2021. En cuanto a número de parados, cabe destacar que presenta la menor tasa de las provincias andaluzas, y la mayor tasa de ocupados: en torno a un 19% de parados, para un total de 137,500 personas registradas al final de 2021 y un 40% de ocupados. También está la provincia almeriense por debajo de la media andaluza en el número de hogares con todos sus miembros en paro: un 32,8% del total están bajo esa condición, frente al 36% del total de Andalucía. En todo caso, son cifras que deberían preocupar a los almerienses, pues aún están lejos en estos y otros indicadores como número de contratos registrados -Málaga o Sevilla presentan subidas interanuales que duplican las de Almería- o en salario medio anual. Andalucía 40 años después: más paro y más inactividad Si hay un problema que aún no se ha solucionado desde la constitución de nuestro primer parlamento autonómico hace 40 años y sigue lastrando la competitividad y proyección de Andalucía, es la generación de actividad y consolidación de un mercado de trabajo fuerte, no dependiente de subsidios o rentas derivadas. Lo cierto es, según los datos relativos al mercado de trabajo extraídos del último informe del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía, que desde el año 1993 hasta el recientemente finalizado 2021, las afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social han subido sólo un 11,5% -a cierre del año anterior se situaban en el 67,1%-. Pero no sólo eso. Otro indicador que debería preocupar, pues mide gran parte de la generación de empleo total, es el del número de autónomos registrados, que apenas ha subido poco más de un 2% en este período de 28 años, situandose la cifra en un 17,7% en 2021. Como habíamos comentado en la anterior entrega relativa a la economía (ENLACE), si hay un sector económico que ha perdido pujanza en detrimento de los servicios ese ha sido la agricultura: en el período analizado, el número de afiliaciones al Régimen Agrario por cuenta ajena ha caído en un 9%, de forma que solo 13,5 personas de cada 100 se dedican al campo según las cifras oficiales. Por debajo de la media en rentas y tasas de ocupación Es cierto que, tomando los datos desde 1999, el salario medio anual en Andalucía ha subido algo más de un 60% -desde los 10,092 hasta 16,514 euros en 2020-; pero no es menos cierto que siguen registrandose diferencias significativas por sexos: a cierre de 2020, los hombres cobraban de media 18,263 euros, frente a los 14,403 de las mujeres. El problema se agrava si comparamos el salario medio anual de Andalucía con la media española: la brecha es de más de 10,000 euros, pues en el año 2020 el salario medio se situaba en 26,934 euros (casi un 40% menos). Estas cifras, situaban a Andalucía al cierre del año 2020 entre las últimas regiones de España en masa salarial: solo deja por detrás a Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias. Estos datos contrastan con un número de pensionistas -hablamos de pensiones contributivas- en aumento: según el último dato disponible a inicios de 2022, Andalucía cuenta con 1,6 millones de pensionistas, es decir, casi un 20% del total de la población andaluza percibe este tipo de subsidios. En cuanto a las tasas de ocupación, según la Encuesta de Población Activa (EPA), las cifras de ocupados, parados e inactivos han avanzado a ritmo diferente desde 1977 hasta 2021: mientras que el número de ocupados ha subido un 44%, el de parados ha subido un 75 y el de inactivos en torno a un 30%. A cierre de 2,021, había registradas en las Oficinas de Empleo un total de 1,743,575 personas, de las cuales un 53,6% eran mujeres y un 46,4% eran hombres -en contraste con 1977, cuando había un 78,4% de hombres y un 21,6% de mujeres-. Con todo ello, dentro del período 1977-2021 la tasa de paro en Andalucía ha subido algo más de un 10%, situándose al cierre del año anterior en un 21,7%, casi 9 puntos por encima de la media nacional. Otra cifra preocupante es la del número de hogares con todos sus miembros en paro, que ha subido en estos últimos 40 años: esta cifra se situaba en 310,671 a cierre de 2021 (más de un 36% del total).

