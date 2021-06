Deportes El Campeonato de España Juvenil Femenino de Voleibol reunirá a más de 500 jugadoras martes 22 de junio de 2021 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, destaca que “contaremos con las mejoras deportistas jóvenes de todo el país” y valora “la repercusión económica para la ciudad”



Almería es una ciudad ideal para la celebración de eventos deportivos, y, por eso, desde el Patronato Municipal de Deportes se trabaja para recuperar, poco a poco, las competiciones andaluzas y nacionales en nuestra tierra, pues fomentan la afición por la práctica deportiva, a la vez que generan desarrollo económico para hoteles, comercios, restaurantes, etc.



En esta línea, hoy ha sido un día de alegría, pues se ha presentado el Campeonato de España Juvenil Femenino, que se celebrará desde el sábado, 26 de junio, y hasta el miércoles, 30 de junio, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos y en el Pabellón de El Toyo, “con la participación de los 32 mejores equipos de España y contaremos con la presencia de más de 550 jugadoras y técnicos, además de sus familiares”, afirma el concejal de Deportes, Juanjo Segura.



Almería estará representada por el Club Mintonette Almería, como organizador del evento que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial. Juanjo Segura ha afirmado que “dentro de la igualdad de la competición, seguro que las jugadoras almerienses sacarán su gen ganador y realizarán un gran campeonato”.



El delegado provincial de la Federación Andaluza de Voleibol, Juan Docio, ha manifestado que “ver a los niños y jóvenes haciendo deporte es lo mejor en la vida, es una delicia, por eso estoy muy satisfecho por el trabajo del PMD que siempre ha sabido tratar muy bien al deporte del voleibol”. Esta frase la desarrolla asegurando que “desde la delegación nos hemos esforzado para que que este deporte siguiera practicándose durante la pandemia y el Patronato de Deportes ha sido quien más nos ha ayudado en este objetivo”.



Por su parte, Fortu Sánchez, coordinador de las escuelas deportivas municipales de Mintonette, ha expresado que “la entrada será libre hasta completar el aforo limitado que, por seguridad sanitaria, tendrá el límite de 100 personas en el Pabellón de El Toyo y 350 en el Palacio de los Juegos. Hemos preparado una logística para que los familiares puedan acudir a ver los partidos de sus hijas en su turno, luego desalojamos, desinfectamos y entran nuevas personas para ver los partidos de los siguientes equipos. Es la manera de compatibilizar la seguridad y que los familiares que se han desplazado desde otras provincias puedan ver a las jugadoras”.





Voleibol, ADN de Almería

Juanjo Segura ha recordado, en la rueda de prensa celebrada en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que “el voleibol forma parte del ADN del deporte almeriense. Y dentro del voley, Mintonette es uno de los clubes que mejor cuida la cantera. Este año, a pesar de la pandemia, ha seguido trabajando con más de 400 alumnos. Seguro que el curso que viene volverá a su rimo habitual con cifras que superan los 600 jugadores. Por eso, quiero felicitar a su presidente Francisco José Sáez”.



El concejal está convencido que “el campeonato será un éxito y confío, de verdad, que sea el principio de la vuelta de competiciones andaluzas y nacionales a nuestra ciudad”. Desde el Ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo para equipar a la ciudad con instalaciones deportivas modernas, “para que nuestra cantera practique el deporte en las mejores condiciones y tenga los recursos para llegar a la élite. Junto a ellos, queremos aumentar el número de eventos deportivos, porque además de instalaciones, contamos con una amplia red de hoteles, cultura, gastronomía y todo lo que apetece para disfrutar del deporte y el destino. Los más de 500 deportistas, técnicos y dirigentes, más sus familias, seguro que vivirán en Almería una experiencia única”.



Como suele decirse, que gane el mejor y si es el club Mintonette Almería, pues doble motivo de alegría. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.