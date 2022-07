Deportes El Campus Élite Andalucía Joven de Baloncesto se celebra del 25 al 30 de julio miércoles 20 de julio de 2022 , 17:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta acción de tecnificación deportiva impulsada por el CB Almería, una de las más importantes de Andalucía, contará con la participación de 150 jugadores, la mayoría de fuera de la provincia La provincia de Almería es un referente deportivo para disfrutar de cualquier disciplina a lo largo del año y, además, es un escenario perfecto para la tecnificación y el asentamiento de nociones técnicas, tácticas y físicas. Esta mañana, en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz de Diputación, se ha presentado el Campus Élite Andalucía Joven, que se llevará a cabo del 25 al 30 de julio en esta misma instalación. El Campus Élite Andalucía Joven es una de las actividades de tecnificación en baloncesto más importantes de cuantas se desarrollan en Andalucía y, al mismo tiempo, supone una excelente oportunidad para dar a conocer nuestra provincia ya que más del 80% de las plazas están cubiertas por jugadores procedentes de fuera de la provincia. El Campus ya ha cubierto todas sus plazas y contará con la participación de 150 jugadores. En la presentación han intervenido el diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, y el gerente del CB Almería, César Martínez. El diputado ha explicado que esta actividad “se incluye en nuestra convocatoria de subvenciones para clubes y asociaciones deportivas almerienses para el desarrollo de proyectos de tecnificación, divulgación o formación deportiva en la provincia. Uno de los pilares de nuestro plan para el deporte pasa por el apoyo al deporte en edad escolar y de cantera, y ese es precisamente uno de los objetivos de este Campus”. Asimismo, el diputado ha recordado que este proyecto “pone de manifiesto la importancia de los valores del deporte como sacrificio, esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo… También tiene un valioso impacto económico con los participantes que nos visitarán gracias a esta actividad. El deporte de cantera tiene un retorno directo elevado porque no solo hablamos de los participantes sino de los familiares y todos los acompañantes con los que viajan y que estarán en la provincia durante estos días”. Por su parte, el gerente del CB Almería, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial de Almería por “el recibimiento que tenemos en el Pabellón Moisés Ruiz, la referencia deportiva de la provincia y por el continuoapoyo al deporte sin el cual sería muy complicado sacar adelante proyectos como éste. El protagonismo de Diputación y el Área de Deportes es vital”. Sobre el Campus, Martínez ha remarcado que “nos sentimos muy orgullosos de traer a tantas familias a la provincia de Almería. Vienene de provincias como Madrid, Sevilla, Zamora, Málaga, Córdoba, Barcelona…, prácticamente de toda la geografía española. Vamos a intentar mejorar los fundamentos del baloncesto de estos chicos con jornadas de hasta seis horas diarias, con su tiempo de descanso y recuperación, pero con un trabajo intensivo con entrenadores de máximo prestigio”. Entre los entrenadores que asistirán al Campus cabe destacar la presencia de Rafa Sanz, entrenador con más partidos de Leb Oro y entrenador de la Associaçao Académica de Coímbra; Rafa GOm´çariz, de las categorías Leb y Eba y coordinador de canteras ACB como la del Betis, o Juan Diego Vázquez, entrenador del CB Ciudad de Córdoba, que asistirá como coordinador técnico. Durante el Campus los participantes trabajarán en jornadas de mañana y tarde en el perfeccionamiento de fundamentos individuales y colectivos de ataque y defensa, de competiciones de 1x1, 3x3, 5x5 y de tiro. El sábado 30 de julio se celebrará una jornada de puertas abiertas. Para finalizar, desde la organización del Campus han entregado al diputado de Deportes una camiseta con su nombre, la misma que lucirán los participantes en la iniciativa. José Antonio García también ha destacado la labor social del CB Almería, que por este trabajo y la difusión del deporte y sus valores recibió la Medalla del Deporte del Día de la provincia que otorga la Diputación de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

