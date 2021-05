Economía El Centro de Prevención organiza una jornada sobre vehículos de manutención sábado 08 de mayo de 2021 , 13:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Es la segunda edición de este taller virtual para mejorar la seguridad en el uso de carretillas elevadoras







El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería, dependiente de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, ha organizado una segunda edición de la jornada técnica sobre formación, mantenimiento y nuevas tecnologías en vehículos de manutención que tendrá lugar, en formato online, el próximo 13 de mayo a las 11:00 h.



Los vehículos de manutención son equipamientos que hacen posible la manipulación, el almacenaje y el traslado de mercancías dentro de un almacén.



Este taller, que ya ha tenido una primera edición el pasado 29 de abril, se dirige a delegados de prevención y profesionales relacionados con la manutención y almacenamiento con carretillas elevadoras. Será impartido por María Ángeles Álvarez, responsable del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal y por José Carlos Fabrellas y Simón Valenzuela, responsable de la Delegación de Almería y del Área Postventa de la empresa Carelsa, respectivamente. Además, colaboran Caparrós Nature y Linde.



Estas jornadas servirán para divulgar las buenas prácticas en materia de seguridad, salud laboral y sostenibilidad para carretillas elevadoras y explicar cómo llevar a cabo un buen mantenimiento de los vehículos de manutención. También se ofrecerá un resumen de la formación teórica y práctica para la utilización de carretillas elevadoras conforme a la norma UNE 58451:2016 y se darán a conocer las mejoras tecnológicas y las últimas novedades en maquinaria de manutención dirigidas a mejorar la prevención.



