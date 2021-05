El ciclo Cooltural Go! convoca un nuevo Secret Show en horario matinal

jueves 06 de mayo de 2021 , 18:56h

Ubicación del concierto comunicada apenas 24 horas antes y descubrir al artista cuando sale a escena es el concepto de este exitoso formato





Tetería Aljaima y Alice Wonder, Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ y Carmen Boza, la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial y El Niño de la Hipoteca, Travis Birds y las Cuevas de Conan… Este domingo, 9 de mayo, a las 12.30 horas, un nuevo lugar de la ciudad y un nuevo artista se sumarán a la lista de los ‘Secret Show’, que forman parte del ciclo de conciertos Cooltural Go!, actividad organizada por Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.



Una original propuesta que cuenta sus cuatro citas anteriores con cuatro carteles de ‘entradas agotadas’ y que hace que los asistentes no conozcan hasta apenas 24 horas antes dónde se va a celebrar el concierto en la ciudad y en el que hasta que el artista no aparece en escena, no sabe de quién va a ser el concierto.



“Es una manera de conservar el romanticismo de acudir a un concierto simplemente por el hecho de disfrutar de las emociones de la música en directo, sin importar no saber quién va a aparecer en el escenario, conociendo y valorando a nuevos artistas”, recuerda el concejal de Cultura, Diego Cruz.



Las entradas tienen un precio de 15 euros y, como todas las del ciclo Cooltural Go!, se encuentran a la venta en www.coolturalfest.com. Los conciertos se desarrollarán en un formato más íntimo, inclusivo y cercano con un aforo muy limitado y se cumplirá minuciosamente con la normativa vigente en cada fecha.