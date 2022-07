El CIDES de la UAL muestra su peso internacional en Ginebra

viernes 01 de julio de 2022 , 15:50h

Durante los días 8 y 9 de este mes de junio ha tenido lugar en Ginebra la International Conference on Social Entrepreneurship and Philanthropy - Forthcoming Challenges and Realities, de la que el Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa de la Universidad de Almería ha sido coorganizador. El CIDES ha participando además en que el desarrollo de esta cita, un evento científico de primer nivel mundial, sea exitoso, mostrando de este manera que su peso internacional es muy relevante. Ha tenido dos sedes, la Universidad de Ginebra y el Foro Económico Mundial, y en él se han reunido algunos de los más destacados especialistas en emprendimiento social del planeta.

Ha ofrecido cinco talleres diferentes, todos ellos centrados en la temática de referencia: las empresas sociales, el emprendimiento social y las Empresas B. Como añadido clave, se ha aprovechado este evento para realizar la presentación de un libro colectivo al que se le otorga una importancia vital en los próximos años. Se titula ‘International Handbook of Social Enterprises Law – Benefit Corporations and Other Purpose – Driven Company’. También a este respecto el CIDES tiene protagonismo, puesto que ha sido codirigido por Carlos Vargas Vasserot, catedrático de Derecho Mercantil de la UAL y director del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa, junto a Henry Peter, director del Centre for Philanthropy of the University of Geneva, y a Jaime Alcalde, de la Universidad Católica de Chile.

Cuenta con la participación de 34 autores de 27 países diferentes y el propio Vargas Vasserot ha manifestado que “este libro, sin duda, va a convertirse en la obra de referencia en el mundo en el análisis jurídico comparado de las empresas sociales”. Es fruto, al igual que el propio congreso, del proyecto de I+D+i UAL-SEJ-C2085, que ha sido financiado por FEDER y por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Fue concedido al CIDES-UAL, el investigador principal es Carlos Vargas y su título es ‘Innovación social corporativa desde el Derecho y la Economía’: “Dos de sus resultados más relevantes son la cita en Ginebra y la obra colectiva, en la que doce miembros del proyecto son autores”. Uno de ellos, Antonio Fici, de la Universidad de Roma Tor Vergata, ha recibido el ‘Premio en investigación sobre empresas sociales’, concedido como parte del congreso al mejor capítulo del libro.