Capital El CIP muestra la idiosincrasia de Chaouen desde cuatro objetivos almerienses sábado 14 de mayo de 2022 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El museo acoge una exposición sobre la ciudad marroquí hasta el 30 de junio El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) muestra desde este viernes los encantos de la ciudad marroquí de Chaouen a través de cuatro objetivos almerienses. Una selección de 32 imágenes recoge las particularidades de un enclave singular, situado en las montañas del Rif, donde el color azul suave y relajante adquiere gran protagonismo y aporta un carácter peculiar. La exposición ‘4 miradas’ ha llegado al espacio museístico de la mano de Luis Posadas, Nani Carrillo, Celia García y Juan José Leal, cuatro fotógrafos que emprendieron este proyecto tras una visita al noroeste de Marruecos. A través de sus cámaras, los visitantes podrán viajar entre callejuelas estrechas, paisajes urbanos y costumbres hasta el 30 de junio. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha agradecido a los fotógrafos su voluntad para compartir la galería con los almerienses y visitantes en una exposición “muy ilustrativa y una forma original para conocer un municipio a través de las personas”. Asimismo, ha destacado que “es un magnífico trabajo, muy visual, que va a ser muy llamativo y estamos encantados de poder mostrarlo en la sala Jairán del CIP”. Por su parte, Luis Posadas ha explicado que “intentamos reflejar la cultura, las costumbres y cómo viven a diario”, por lo que queríamos “captar a las personas de forma natural en una ciudad que fotográficamente es una delicia”. En este sentido, ha señalado que “cualquier fotógrafo debería ir al menos una vez en la vida”. La muestra permite al espectador acercarse a la cultura y a las costumbres de la ciudad con una marcada presencia de las personas. Los mercadillos y trajes típicos, el ambiente y el azul de las casas son algunas de las claves que detallan la idiosincrasia de Chaouen. Un territorio que guarda un estrecho vínculo con Al-Ándalus puesto que la población inicial estaba compuesta por exiliados de la Península Ibérica. En definitiva, es una secuencia de imágenes armónicas para que el espectador explore y entienda la ciudad, al tiempo que conoce sus calles. Edificios extraordinarios, azules infinitos en el casco antiguo y sus callejuelas empedradas forman un conjunto artístico que no dejará indiferente a nadie. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

