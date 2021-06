El Circuito de Carreras Populares de Diputación vuelve con ilusión

martes 01 de junio de 2021 , 19:31h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La competición arranca en Rioja el 12 de junio y después pasará por Olula del Río, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera, Bédar, Gádor, Macael, Sorbas, Antas, Laujar de Andarax, Pulpí y Abla







La Diputación de Almería pone en marcha una nueva edición del Circuito Provincial de Carreras Populares, una de las iniciativas deportivas más consolidadas de cuantas impulsa la Institución Provincial. Este año el Circuito cuenta con 16 sedes que acogerán la competición con la que el deporte más popular volverá a llenar de actividad física e ilusión las calles de los pueblos almerienses.



Esta mañana se ha presentado la edición de 2021 en el Pabellón de Deportes Moisés Ruiz en la que ha participado el vicepresidente de Diputación y diputado de Deportes, Ángel Escobar; la alcaldesa de Laujar, Almudena Morales, como el último municipio en integrarse en el calendario, los dos patrocinadores del evento, Guillermo Blanes, de Deportes Blanes, y Miguel Ángel Muro, de Fisiomuro, así como una representación de alcaldes y concejales de los municipios sede y de la Federación Andaluza de Atletismo.



La competición dará el pistoletazo de salida el próximo 12 de junio con la carrera de Rioja. Después, el Circuito pasará por Olula del Río, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera, Bédar, Gádor, Macael, Sorbas, Antas, Laujar de Andarax, Pulpí y Abla, donde el programa finalizará el próximo 7 de noviembre.



El vicepresidente de Diputación ha explicado que “el deporte constituye uno de los pilares de las políticas de la Diputación. Nuestro firme compromiso con el deporte se sustenta en igualar las oportunidades de los vecinos de los 103 municipios de la provincia, para que accedan a la práctica deportiva y cuenten con competiciones atractivas en sus pueblos. Este Circuito sitúa a nuestra provincia como referente para la práctica deportiva, un hecho que nos ayuda a luchar contra la despoblación, porque el deporte también genera riqueza y empleo, y es fundamental para disfrutar de una vida sana”.



La alcaldesa de Laujar de Andarax ha mostrado su satisfacción porque la Carrera Popular de su municipio haya pasado a formar parte del Circuito de Diputación porque “después de 13 ediciones con nuestra carrera, donde cada año intentamos superarnos, estar dentro de este circuito, de este gran escaparate…, es un orgullo”.



Por su parte, Guillermo Blanes se ha referido a una frase “ilusionante que se incluye en el cartel: ¡Estamos de vuelta! Blanes siempre ha apoyado el deporte y para mí, ahora, es una ilusión mucho más grande que nunca decir que Deportes Blanes siempre estará con el deporte y con la Diputación Provincial”.



Por último, Miguel Ángel Muro ha recordado que es su cuarto año de colaboración con este evento y ha manifestado que su empresa ha crecido junto al deporte en la provincia de Almería y que por ese motivo están comprometidos con él.



La competición, como su propio nombre indica, se caracteriza por su accesibilidad, por resultar atractivo para los corredores más experimentados, así como para los recién iniciados, además de poseer un claro componente de cohesión social y como dinamizador de los municipios que acogen las pruebas. Todas las carreras se celebrarán en sábado tarde o domingo por la mañana y tendrán una distancia de entre 6 y 10km. Además, las carreras se van a desarrollar con un exhaustivo protocolo ante el Covid-19 adaptado a la situación sanitaria de cada momento para garantizar la seguridad.



Los corredores, durante su estancia en el lugar de salida llevarán una mascarilla, siendo obligatoria en el momento de la salida y una vez traspasen línea de meta transcurridos entre 200 y 500 m, podrán quitársela, los lugares de salida serán amplios, los recintos estarán cerrados al público, se dispondrá de dosificadores de gel hidroalcohólico, las clasificaciones se comunicarán vía móvil, las salidas se realizarán por grupos reducidos…, son algunas de las medidas que contempla este protocolo.









Sedes y calendarios:

Junio



• 12 junio - Rioja



• 27 junio – Olula del Río







Julio



• 10 julio – Cuevas del Almanzora



• 17 julio - Turre







Agosto



• 01 agosto - Garrucha



• 22 agosto – Balanegra



• 28 agosto - Tíjola







Septiembre



• 04 septiembre – Vera



• 11 septiembre – Bédar



• 18 septiembre - Gádor







Octubre



• 02 octubre – Macael



• 09 octubre – Sorbas



• 16 octubre – Antas



• 23 octubre – Laujar de Andarax



• 30 octubre - Pulpí







Noviembre



• 07 noviembre – Abla







Inscripciones





La inscripción se realizará a través de www.carreraspopularesalmeria.es, y además de las http://www.todofondo.net/, www.cruzandolameta.es .



Para todo el circuito se podrá realizar una inscripción única que permita participar al atleta en todas las pruebas. En la primera carrera se entregará un paquete que incluye: cinco dorsales, un identificador para guardarropa, una mascarilla del Circuito, una camiseta y un chip reutilizable y de uso obligatorio.



Inscripción online a todo el Circuito: Si un atleta federado se apunta a todo el circuito el coste por prueba es inferior a 2 euros.



30€ (atleta federado) SI APORTA CHIP EDICIÓN ANTERIOR



35€ (atleta federado) SIN CHIP



45€ (atleta NO federado) SI APORTA CHIP EDICIÓN ANTERIOR



50€ (atleta NO federado) SIN CHIP







Inscripción para una única carrera, incluida en el Circuito Provincial: Cada prueba tendrá una inscripción independiente e individual, no puntuable para la clasificación general del Circuito. La inscripción de esta modalidad solo podrá realizarse hasta el miércoles anterior a la prueba. Se entregará el día de la carrera un paquete que incluye: 1 dorsal, 1 identificador para guardarropa, 1 chip de uso obligatorio.



• La cuota de inscripción será:



Inscripción online a una única carrera individual:



10€ (atleta federado y NO federado)





Categorías competitivas



Sub 20 (2002 - 2005)



Senior (2001 - 1987)



Master A (1986 - 1982)



Master B (1981 - 1977)



Master C (1976 - 1972)



Master D (1971 - 1967)



Master E (1966 - 1962)



Master F (1961 – 1957)



Master G (1956 y anteriores)







Absoluta (tres mejores clasificados por prueba)





Premios por prueba

En cada prueba del circuito se entregarán:



- Premios por categoría y sexo



1º Clasificado/a: Trofeo



2º Clasificado/a: Trofeo



3º Clasificado/a: Trofeo



- Premios a los tres mejores clubes por prueba



- Premios a los tres mejores corredores/as de la prueba





Premios generales del Circuito

La puntuación se obtendrá dando un número de puntos equivalente a la clasificación obtenida en cada prueba, ganando quien obtenga menos puntos en la suma de los resultados obtenidos, en la mitad más una de las pruebas planteadas, tanto para la categoría masculina como femenina. Así para poder puntuar los atletas deberán participar en, al menos, 9 pruebas de las 16 planteadas. Se realizarán clasificaciones masculinas, femeninas y una general de clubes.