Deportes El Club de Remo y Tiempo Libre de El Ejido gana cuatro medallasdel Campeonato de Andalucía de Botes Cortos sábado 27 de marzo de 2021 , 13:59h

Excelentes resultados también en el I Circuito Open de Remo Indoor con puestos entre los cuatro primeros clasificados





El Club de Remo El Ejido ha logrado traerse a casa un total de cuatro medallas en el marco del Campeonato de Andalucía de Botes Cortos, que se ha disputado recientemente en Sevilla; un hecho que ha supuesto cosechar un nuevo éxito para los deportistas ejidenses. De esta manera, Daniel Tatarau e Ignacio Pérez de la Cruz han logrado el oro en Doble Scull Alevín; Julia Casasola ha conseguido la plata en Skiff Infantil; Lucas Camilo, también un segundo puesto en la categoría Skiff Cadete; y Sofía Naboni y Ariadna Palmero, el bronce en Doble Scull Cadete.



Cabe destacar también los excelentes resultados obtenidos por los ejidenses en el I Circuito Open de Remo Indoor, que ha logrado en Infantil Masculino 250 Sprint, un segundo puesto para Jorge García y una cuarta para Antonio Fernández. En Cadete Masculino Sprint 500 metros, el primer puesto ha sido para Francisco Pérez y el tercero para Lucas Camilo. En Juvenil Femenino Sprint 500 metros, Noemi Savin logra un segundo plugar, mientras que Candela González, el tercero. En Sub23 Masculino Sprint 500 metros, el primer puesto se lo ha llevado Daniel García. En Cadete Masculino 2000 metros, Francisco Pérez de la Cruz, obtuvo la segunda posición y Lucas Camilo Fernández, la cuarta. Noemí Savín, se hizo también con el segundo premio en Juvenil Femenino 2000 metros y Candela González, con el cuarto.



La concejala de Deportes del Ayuntamiento, María José Martín, junto al presidente de la Junta Local de Almerimar, Inocencio Gabriel Manzano, ha acudido hasta las instalaciones del club, situadas en el Lago de Almerimar, para participar en el acto de entrega de las medallas y los diplomas correspondientes a los finalistas.



La edil ha aprovechado la ocasión para felicitar a los jóvenes por “los excelentes resultados conseguidos, que vienen a engrosar la larga lista de premios que ya cosecha el club” y ha dicho sentirse “muy orgullosa por el buen hacer y las excelentes aptitudes de los remeros ejidenses que vuelven a aupar al municipio a lo más alto del deporte, en esta ocasión a nivel andaluz”.



Martín ha querido agradecer, igualmente, “el buen trajo que viene realizando el club, con Sergio Montero, a la cabeza; que tanto está haciendo por promover este deporte y formar a jóvenes que sienten afición por el mismo”.



Por último, incidir en que el club local participó en este encuentro junto a un total de siete clubes más de toda Andalucía en una jornada deportiva que estuvo muy reñida y marcada por el alto nivel de los participantes.

