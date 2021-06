Economía El Colegio de Periodistas contra una decisión de la Junta en Almería jueves 24 de junio de 2021 , 11:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Colegio recurrirá ante Función Pública la falta de activación de la Bolsa Única Común en la categoría de Periodistas El Colegio de Periodistas de Andalucía pondrá en conocimiento de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública la oferta de empleo realizada desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. La organización colegial anuncia esta decisión tras recibir respuesta por parte de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Almería al recurso presentado por el colectivo de periodistas contra una oferta de empleo en la Oficina de Prensa en esta entidad. En el recurso, el Colegio solicitaba que, tanto para este puesto como para el resto de vacantes temporales que puedan surgir en un futuro en el ámbito de la administración regional, se requiera de los profesionales que conforman la Bolsa Única Común en la categoría de Técnico en Ciencias de Información -formada por más de 1850 profesionales del periodismo- e instaba a la entidad oferente a reconsiderar su postura. Sin embargo, en respuesta ofrecida por la mencionada Secretaría General indica que “la fase actual del proceso es la de lista definitiva de personas incluidas en dicha bolsa, estando pendiente aún la baremación por parte de nuestra Administración de los méritos aportados”. Aún agradeciendo la rápida respuesta ofrecida por la institución recurrida, la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía considera un despropósito que, transcurridos seis meses desde la publicación de los listados definitivos de las personas que forman parte de la Bolsa Única Común en la categoría de Técnico de Ciencias de la Información, y año y medio desde que se anunció la convocatoria, aún sigan pendientes estos trámites para culminar el proceso. Una situación que no solo afecta a la categoría relacionada con el sector de la comunicación, sino también al resto de profesionales que conforman las más de 40 categorías recogidas en esta Bolsa. La entidad colegial persiste en sus demandas. Por este motivo, el Colegio de Periodistas reclamará a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía con objeto de que se produzca la baremación de las listas y pueda ser activada la Bolsa Única Común. La organización colegial desea que esta nueva reclamación sea tenida en cuenta para evitar situaciones de este tipo en ocasiones futuras. La oferta de empleo recurrida fue retirada en la tarde de este martes y publicada de nuevo horas más tarde con similares características, aunque con otro código La oferta de empleo recurrida fue retirada en la tarde de este martes y publicada de nuevo horas más tarde con similares características, aunque con otro código 01\2021\019827. y plazo de presentación de candidaturas. También será recurrida por la organización colegial, ya que considera que habría que dar prioridad a la constitución de la Bolsa Única Común. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

