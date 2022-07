Almería El Consorcio de Transporte de Almería celebra el segundo concurso de microrrelatos jueves 21 de julio de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se enmarca dentro del programa de actividades del ente metropolitano con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2022 bajo el lema ‘Mejores Conexiones’ El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha dado a conocer el segundo Concurso de Microrrelatos “Un viaje de cien palabras” al que, desde hoy y hasta el próximo día 13 de septiembre, los residentes en la aglomeración metropolitana de la capital pueden presentar obras que versen sobre el transporte público regular de viajeros por carretera de área metropolitana de Almería. A la presentación han asistido la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Eloisa Cabrera, el director gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, y el técnico jurídico del Consorcio, Juan Miguel Merlos. Tal y como ha explicado Carmona, la competencia se enmarca dentro del amplio programa de actividades previsto por el Consorcio durante la Semana Europea de la Movilidad que se celebrará entre los días 16 y 22 del próximo mes septiembre. En el concurso literario podrá participar cualquier persona mayor de 14 años empadronada o residente en los municipios integrados en el Consorcio de Transporte; en concreto aquellos residentes en las ciudades de Almería, Adra, Balanegra, Berja, Enix, Felix, Dalías, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido, La Mojonera, Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, Santa Fe de Mondújar, Viator y Níjar. La temática de los relatos deberá estar relacionada con la movilidad en los autobuses metropolitanos o con el lema de la Semana Europea de la Movilidad 2022, que este año se centra en conseguir una movilidad más moderna, sostenible, saludable y segura bajo el lema "Mejores conexiones", con el que la Comisión Europea ha querido poner el foco en la necesidad de conectar los modos de transporte "tradicionales" con las nuevas soluciones digitales como un aspecto clave para el futuro. Además, con este iniciativa se persigue proporcionar a las diferentes administraciones y actores una visión general de los ejemplos de mejores prácticas recientes y las iniciativas de las ciudades, empresas y proyectos ciudadanos que inspiraren a emprender acciones para hacer que la movilidad urbana sea más sostenible. Cada participante podrá presentar un máximo de dos microrrelatos limitados a una extensión de 100 palabras, no aceptándose aquellas obras realizadas por personas distintas al autor, que no sean de su propiedad del autor o ya premiadas en otros certámenes. Para concursar se deben enviar las obras al correo electrónico [email protected] informando del nombre y apellidos del concursante, el 'nick' --alias o pseudónimo con el que participa, NIF o NIE, dirección de correo electrónico de contacto y teléfono de contacto. La fecha de recepción de originales finalizará el próximo 13 de septiembre, fecha inclusive, y el fallo del jurado y presentación de trabajos premiados está programado como una de las citas del Consorcio durante la Semana Europea de la Movilidad. Dentro de la categoría general se concederán tres premios. El/la autor/a de la narración ganadora recibirá un eBook, una tarjeta de transporte recargada con 50 € y un diploma conmemorativo. La segunda y tercera narración premiadas recibirá cheque-libro valorado en 50 € y 30 €, una tarjeta de transporte recargada con 30 € y 20 €, respectivamente, y un diploma conmemorativo. Pueden consultarse todas las bases de la convocatoria en la página web del Consorcio www.ctal.es. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

