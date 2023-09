Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Consorcio de Transporte presenta la Semana Europea de la Movilidad 2023 jueves 14 de septiembre de 2023 , 16:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Concursos de microrrelatos, transporte gratuito o la presentación de nuevos aparcamientos de bicicletas y patinetes en centros públicos, entre las actividades del CTAL para la SEM 2023 El Consorcio de Transporte del Área de Almería, entidad adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, abrirá la programación de actividades que durante los días 16 al 22 de septiembre ha preparado con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 2023 con la conmemoración del “Día Sin Coches”. Una jornada en la que el transporte será gratuito en las líneas metropolitanas M-999 “Aguadulce-Roquetas de Mar” y M-100 “Huércal de Almería-Hospital Torrecárdenas”, tal y como han explicado esta mañana en la Sala de Juntas de la Estación Intermodal, la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín y el director gerente del Consorcio Metropolitano, Luis Miguel Carmona. El lema permanente elegido por la Comisión Europea para conmemorar la SEM es “Combina y muévete”, consigna con la que la Unión Europea quiere sensibilizar al ciudadano sobre la necesidad de optar por una movilidad urbana sostenible, fomentando el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e inteligentes. El tema anual para este año 2023 es 'Eficiencia energética' y busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los beneficios de la ciudad amable y pacífica y sobre otros usos a los que se puede destinar el espacio que habitualmente ocupa el vehículo privado motorizado, concienciar sobre la necesidad de reducir su uso para conseguir una ciudad menos contaminada y promover los medios de desplazamiento más sostenibles a pie, en bici y en transporte público. Así lo ha explicado durante la presentación la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, quien ha destacado “el apoyo decidido de la Junta de Andalucía por iniciativas que persigan que su red de transporte sea más segura, más ecológica, más inclusiva y accesible, partiendo de que el fomento del uso del transporte público es una solución de movilidad eficiente, asequible y de bajas emisiones para toda la ciudadanía”. Durante el acto, Carmona ha animado “a los residentes en el área metropolitana a viajar de forma sostenible utilizando el transporte público, combinando el bus con actividades como caminar y pedalear, como medida certera para evitar las consecuencias negativas que tiene el uso excesivo del coche en la ciudad“, asimismo el representante autonómico ha subrayado la importancia de realizar inversiones en materia de infraestructuras y fomento del transporte público como el impulso de los Consorcios de Transporte de Andalucía como herramientas que coadyuven a la reducción de emisiones a la atmósfera en nuestra Comunidad Autónoma. Actividades SEM 2023 Las actividades darán comienzo el próximo domingo con el tradicional “Día Sin Coches”, jornada en la que el transporte será gratuito en las líneas metropolitanas M-999 “Aguadulce-Roquetas de Mar” y M-100 “Huércal de Almería-Hospital Torrecárdenas”. Entre ellas destacamos el día 19 de septiembre, que se ha programado un homenaje a los trabajadores y personal de las empresas que operan en el área metropolitana de Almería por su labor y desempeño durante el periodo más difícil de la pasada pandemia. El día 22 se conocerán los ganadores del III Concurso de Microrrelatos “Un viaje de cien palabras”, concurrencia que desde el pasado mes de agosto ha recibido dos decenas de relatos cortos relacionados con la movilidad sostenible en el área metropolitana de Almería y que tiene como galardón un e-book valorado en más de doscientos euros para el primero de sus premiados. Además, durante toda la semana se realizarán actos de fomento de la movilidad y de promoción de la tarjeta y la aplicación móvil del Consorcio en la Universidad de Almería, tarjeta de transporte que ya suma más de tres (3) millones de títulos en toda Andalucía de los cuales más de 125.000 operan en Almería. En el acto de presentación de actividades el gerente ha invitado a todos los residentes en el área metropolitana a participar en los diferentes eventos y actividades proyectados por el Consorcio y cada uno de sus Ayuntamiento al tiempo que los ha animado a que se sigan los diferentes perfiles en redes sociales del Consorcio de Transporte en los que durante toda la semana se realizarán sorteos y propuestas relacionadas con la movilidad y el medio ambiente. (* Ver Programa SEM 2023 anexo) SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Desde el Consorcio Metropolitano del Transporte han dado a conocer algunas de las actividades que se van a realizar durante esta semana, y que se irán ampliando a lo largo de la misma. 1) DIA 17 DE SEPTIEMBRE. - Día Sin Coche. Transporte gratuito metropolitano en algunas de las líneas metropolitanas. ACTIVIDAD: Esta previsto que el transporte en la línea M-999 “Urbana de Roquetas de Mar” y “M-100 Huércal-Almería” sea gratuito durante el día 17 de septiembre. LUGAR: Roquetas de Mar y Pechina, Huércal de Almería, Viator (puede sufrir variación) HORA: De 7 a 23 horas. ORGANIZA: CTAL, Excmo. Ayuntamiento de Huércal de Almería y Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 2) DÍA 19 DE SEPTIEMBRE. Homenaje operadores de transporte. ACTIVIDAD: Homenaje a los operadores de transporte y conductores metropolitanos por su labor durante la pasada pandemia. LUGAR: Delegación de Gobierno. HORA: 11:00 horas. ORGANIZA: CTAL. 3) DESDE AGOSTO A SEPTIEMBRE (ENTREGA PREMIOS DÍA 22). - III Concurso de Microrrelatos “un viaje de cien palabras” ACTIVIDAD: Concurso de microrrelatos que versen sobre temática de la movilidad sostenible en el área metropolitana de Almería. PREMIOS: 1 E-book/ 2 vales 50 y 30 € en librerías. ENTREGA PREMIOS: 22 de septiembre. LUGAR: Sala de Juntas del CTAL HORA: 12:00 horas. 