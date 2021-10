Almería El deelgado de Salud es nombrado colegiado de honor por los Veterinarios de Almería domingo 17 de octubre de 2021 , 19:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el acto también ha participado la delegada de Agricultura y Ganadería de la Junta en la provincia





El Colegio de Veterinarios de Almería (Colvet) ha nombrado colegiado de honor al delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, en un acto celebrado con motivo de la festividad del patrón de este colegio, San Francisco de Asís. También ha asistido la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Aránzazu Martín, junto a miembros del Colegio y autoridades de diferentes administraciones en la provincia de Almería.



Belmonte Mena ha querido agradecer al Colegio de Veterinarios "el gran trabajo desarrollado por todos los profesionales que lo componen durante este año y medio de pandemia, donde han ayudado a garantizar el suministro de carnes y productos derivados al consumidor". Además el delegado de Salud ha tenido palabras de agradecimiento a la presidenta del Colegio,Yasmina Domíngez, por "el reconocimiento recibido y por haber mostrado de forma permanente colaboración con todas las autoridades durante los meses más complicados de la crisis sanitaria".

