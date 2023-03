Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Día de las Matemáticas, "Enróllate con Pi" martes 14 de marzo de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Fundación Descubre, en colaboración con las universidades públicas andaluzas, impulsa 27 cafés con ciencia para acercar las matemáticas a 440 participantes en su efeméride, con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Con esta acción, Descubre pretende acercar las matemáticas a la sociedad para desmitificar su imagen de disciplina difícil y destacar así su presencia en actividades cotidianas. De esta forma, persigue impulsar la cultura científica entre la ciudadanía e incentivar vocaciones relacionadas con las ciencias y la tecnología entre los jóvenes, sobre todo en las chicas, según una nota de prensa remitida por la fundación. Bajo el tema de este año, 'Matemáticas para todo el mundo', las universidades andaluzas han organizado un amplio programa de actividades entre las que se incluyen talleres, charlas, paseos matemáticos, conferencias, proyecciones y concursos donde las matemáticas han sido el eje central. En Sevilla, la fundación Descubre y el parque científico tecnológico Cartuja han organizado una café con ciencia titulado '¿Cómo se crea una identidad digital segura?'. En él, la investigadora del Instituto de Microelectrónica de Sevilla (CSIC-US) Rosario Arjona ha desayunado con alumnado del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla. A este encuentro, se suman las nueve mesas de 'Café con Pi' que se celebraron el lunes 13 de marzo en el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius) Celestino Mutis, en el que participaron un centenar de alumnos de secundaria de los IES Joaquín Romero Murube y Macarena de la capital. Asimismo, la 'SAEM Thales', junto al ayuntamiento hispalense y la universidad, han organizado esta martes la mayor cadena humana con los decimales del número Pi que ha discurrido desde el rectorado hasta la puerta del consistorio. Por otra parte, este miércoles, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y el secretariado de divulgación científica y cultural de la Universidad de Sevilla han organizado dos encuentros divulgativos. Por la mañana, el doctorando Manuel Soriano imparte la charla 'La topología de los datos'. Por la tarde, el vicedecano de Innovación Docente y Divulgación Científica de la Facultad de Matemáticas, José Antonio Prado-Bassas, ofrecerá la charla 'Con el infinito no se juega' en una sesión especial de '#CienciaBulebar' dedicada a las matemáticas. En Granada, la universidad ha organizado siete cafés con ciencia. Por un lado, los encuentros celebrados el parque científico tecnológico de ciencias de la salud han versado sobre inteligencia artificial. El resto ha tenido lugar en el instituto de matemáticas sobre cómo enseñar esta materia, las superficies mínimas y su interés en ámbitos como la construcción de edificios, las ecuaciones o las nanomatemáticas. Además, en este centro se celebrará una charla sobre un problema de geometría elemental propuesto por Kobon Fujimura Este martes se ha emitido el programa de radio Longitud de onda de Radio Clásica titulado 'El conjunto de Bach-Cantor: el infinito paradójico', donde el director científico del proyecto Paseos Matemáticos, Álvaro Martínez, ha abordado un tema de enjundia en matemáticas, como es el infinito y sus paradojas. Se ha aproximado a través del primer conjunto definido con propiedades de autosimilitud, el conjunto de Cantor. Esta tarde, la fundación Descubre y la Universidad de Granada han organizado un paseo matemático por la Casa de los Tiros y el Cuarto Real de Santo Domingo. Una nueva forma matemática de mirar el patrimonio monumental a través de la historia y el arte donde se examinará cada monumento para descubrir pautas constructivas, patrones decorativos y simbología acorde con la época en que fueron construidos. En Málaga, la exposición 'Paseo Matemático al-Ándalus' llega el miércoles a Estepona para ofrecer al visitante un recorrido de forma conceptual por los monumentos andalusíes más relevantes, tales como, la Alhambra de Granada, la Mezquita y la Sinagoga de Córdoba, la Giralda, el Real Alcázar y la Torre del Oro de Sevilla. En Almería, la universidad organiza el evento y concurso 'Enróllate con Pi'. Se trata de cuatro charlas y la proyección de vídeos relacionados con este número irracional en el salón de actos de la Fundación Cajamar (Edificio de las Mariposas). En Jaén, la universidad ha celebrado el Día de las Matemáticas con una programación formada por talleres y café con mates. Estos encuentros dedicados especialmente a las matemáticas han contado con seis mesas. En ellas, los investigadores han charlado con al alumnado ESO y Bachillerato de centros educativos de la capital y de Torredelcampo sobre cómo es su día a día y han abordado temáticas concretas relacionadas con la simetría, la magia de los números, conceptos geométricos o dimensiones. En Cádiz, el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando se ha sumado a esta efeméride con actividades para calcular el valor aproximado de Pi con sencillos experimentos relacionados con la probabilidad y estadística y la observación por proyección solar. Las actividades divulgativas de semana matemática concluirán este domingo con la inauguración de la exposición paseos matemáticos Al-andalus en la sede del Instituto Cervantes en Orán (Argelia). Una muestra donde arte, ciencia y patrimonio se conectan en un viaje que recorre, a través de sus paneles, el rico patrimonio monumental andaluz de las épocas califal, almohade y nazarí plasmado en los monumentos andalusíes más relevantes. ACTIVIDADES ON LINE La fundación Descubre cuenta con recursos didácticos relacionados con las matemáticas en su sección '#Cienciadesdecasa'. Guiados por un vídeo explicativo, las familias podrán participar y jugar con estas propuestas matemáticas sobre las propiedades de los números, los principios matemáticos, el cálculo o las probabilidades. Asimismo, la fundación propone un paseo matemático por Granada. A través de la web 'https://paseosmatematicos.fundaciondescubre.es/' y su correspondiente app, el usuario puede conocer todo el planteamiento matemático escondido en el patrimonio histórico-cultural de la ciudad. En ambos soportes se propone una ruta virtual por el centro histórico de Granada, con paradas en algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, como el Corral del Carbón, la Casa de los Tiros, la Catedral, la Capilla Real y la Lonja del Comercio, el Puente del Cadí, El Bañuelo y 'El instante preciso', la escultura situada sobre la fachada del edificio del ayuntamiento. Todo ello bajo la perspectiva de las matemáticas, ya que en estos paseos se muestran los detalles más característicos de estos monumentos, interpretando en ellos las conexiones existentes entre las matemáticas y la historia, así como su significado artístico. También explora la relación entre matemáticas y arte Monumai, una app para identificar con precisión los diferentes estilos arquitectónicos que aparecen en la fotografía de un monumento. Esta herramienta recoge los resultados de un proyecto de ciencia ciudadana de Descubre y la Universidad de Granada y, con ella, los participantes pueden ampliar la base de datos de fotografías a la vez que entrenan un algoritmo de reconocimiento de estilos arquitectónicos que aprende conforme los usuarios incorporan más imágenes. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.