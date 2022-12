Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El Distrito Poniente activa la Comisión de Inmigración y Salud en El Ejido domingo 18 de diciembre de 2022 , 11:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 50 personas acuden a la convocatoria, la mayoría, representantes oenegés y asociaciones, para expresar sus dudas e inquietudes a los profesionales sanitarios El Distrito Sanitario Poniente de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha celebrado en el municipio de El Ejido su Comisión de Inmigración y Salud. Profesionales, oenegés y asociaciones de inmigrantes de la comarca se dan cita en este foro concebido para informar sobre distintos asuntos vinculados al Sistema Sanitario Público Andaluz, recoger las principales preocupaciones de este sector poblacional y resolver posibles dudas en materia de salud. El fin último es avanzar en lograr una atención asistencial de calidad, prestando especial atención a los más vulnerables y acercándoles todos los recursos disponibles. La Comisión de Inmigración y Salud reunió a los representantes de una treintena de colectivos sociales que trabajan a diario con las personas más desfavorecidas como Cruz Roja, Cepaim y Médicos del Mundo así como profesionales sanitarios del Distrito Sanitario Poniente de Almería, del Hospital Universitario Poniente y la Unidad de Salud Mental Comunitaria del Hospital Universitario Torrecárdenas. También asistieron los técnicos responsables del área de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Roquetas de Mar, El Ejido, Adra, Vícar y La Mojonera y de la Diputación Provincial de Almería. Además de recoger las inquietudes de la población inmigrante a través de quienes están en contacto permanente con este sector de la población, durante el encuentro se habló de salud sexual y reproductiva, salud mental, vacunación, diabetes y trámites administrativos relevantes del Sistema Sanitario Públicos de Salud, entre otros asuntos. Asimismo, se informó de las patologías más frecuentes registradas en la comarca, en su prevención y tratamiento, y se puso el acento en la necesidad de actualizar los datos de contacto del paciente para poder citarlo. Este espacio para la participación es también un altavoz para sensibilizar en temas de salud y llegar al mayor número de personas posible. Para la gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Enriqueta Quesada, este tipo de encuentros son muy enriquecedores. “Queremos dar voz a la población inmigrante, conocer qué les preocupa y explicarles cómo les podemos ayudar desde el ámbito de la sanidad”, ha afirmado durante la presentación del foro. El Distrito Sanitario Poniente de Almería creó la Comisión de Inmigración y Salud en 2008. Se celebra, desde entonces, de forma anual. Este foro persigue avanzar en la calidad asistencial que se presta a los más vulnerables, ya sea población extranjera o personas en riesgo de exclusión social. El responsable del área de Atención a la Ciudadanía del distrito sanitario, Álvaro Tortosa, ha agradecido a todos los presentes su asistencia. “La finalidad de esta comisión es reflejar una mirada a la salud desde distintas perspectivas a través de un espacio de participación y trabajo en comunidad interdisciplinar. Instituciones, sanitarios y ciudadanía trabajamos en red de forma coordinada para aprovechar sinergias, mejorar la salud de la población inmigrante y reducir posibles desigualdades en materia de salud”, ha recordado durante el acto. La próxima Comisión de Inmigración y Salud del Distrito Sanitario Poniente de Almería se celebrará en 2023. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

