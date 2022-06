Almería El Distrito Poniente imparte charlas sobre fibromialgia y fatiga crónica a sus profesionales domingo 26 de junio de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es lograr una mayor comprensión de la enfermedad en las consultas de Atención Primaria y mejorar la asistencia sanitaria El Distrito Sanitario Poniente de Almería, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Lucha Contra la Fibromialgia de El Ejido (Alfiel) para desarrollar charlas de divulgación y visualización de la fibromialgia y del síndrome de la fatiga crónica. Dirigidas a los profesionales sanitarios, las sesiones formativas persiguen lograr una mayor comprensión de la enfermedad en las consultas de Atención Primaria y trabajar en común para mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los pacientes. El programa se desarrolla de forma rotatoria en los centros de cabecera de cada unidad de gestión clínica y tiene una vigencia de un año. Contempla charlas divulgativas presenciales centradas en la fibromialgia y en la fatiga crónica e incluye el testimonio de quienes lo padecen. El Distrito Sanitario Poniente de Almería ha designado a un profesional sanitario en cada uno de los centros de salud para coordinar el convenio adoptado. Además, se ha comprometido a informar a los facultativos y a facilitar los soportes necesarios para la divulgación de folletos informativos y de sensibilización. Por su parte, la Asociación de Lucha Contra la Fibromialgia de El Ejido aporta un interlocutor para velar por el cumplimiento de los objetivos marcados, a través de una comisión de participación y seguimiento, así como el personal necesario para el correcto desarrollo del programa. El convenio de colaboración firmado entre el SAS y Alfiel ha sido ratificado por la gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Enriqueta Quesada, y la presidenta de la asociación, María de los Ángeles Muñoz. “Alfiel se puso en contacto con este distrito para plantearnos la necesidad de visibilizar la fibromialgia y nuestra obligación es, en la medida de nuestras posibilidades, atender las demandas que nos llegan desde entidades sin ánimo de lucro como esta a través de un acuerdo formal de ayuda mutua. Trabajamos y nos esforzamos cada día para mejorar la atención a nuestros pacientes”, ha declarado. A la firma del acuerdo también han acudieron Álvaro Tortosa, responsable del departamento de Atención a la Ciudadanía del distrito, y Emilia Fernández, miembro de la asociación. La presidenta de Alfiel, por su parte, ha agradecido el interés manifestado por el Distrito Poniente y los sanitarios que lo conforman en comprender la enfermedad. “Para nosotros, este convenio es un paso muy importante. Ellos son nuestros médicos de cabecera, la primera línea que nos encontramos para explicar lo que nos pasa y pedirles ayuda”, ha dicho. Desde hace más de una década, ALFIEL concentra su atención en mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y en ayudar a quienes lo padecen a convivir con la enfermedad para poder llevar a cabo una vida normal. Asimismo, resuelve las dudas de los familiares de los enfermos, sensibiliza a la población en general sobre la problemática a la que se enfrentan y realiza un seguimiento de los avances en el tratamiento de este tipo de patologías. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

