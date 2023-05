Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El documental 'La belleza y el dolor', propuesta de Cineclub Almería

miércoles 24 de mayo de 2023 , 20:34h

Hasta el próximo 15 de junio, el Teatro Apolo está recibiendo en estas semanas de primavera una nueva temporada de Cineclub Almería, la iniciativa que organiza La Factoría y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que lleva lo mejor del cine independiente de todo el mundo y en versión original a la pantalla del espacio escénico del centro de la ciudad. La cita de esta semana será este viernes, 25 de mayo, en doble sesión, a las 19.00 y 21.00 horas, con el documental norteamericana 'La belleza y el dolor'.

Se trata de una cinta dirigida por Laura Poitras. La música es de Soundwalk Collective y la fotografía es de Nan Goldin. Entre otras distinciones, ganó el León de Oro a mejor película en el Festival de Venecia, el premio a mejor documental en el Círculo de Críticos de Nueva York y el premio a la libertad de expresión en el National Board of Review, además de cosechar nominaciones en los premios Oscar, Bafta o en el de los Críticos de Chicago.

El documental, que aborda temas relacionados con las drogas, la homosexualidad y la fotografía, sigue la vida de la artista Nan Goldin y su activismo contra la dinastía farmacéutica de los Sackler, responsables de la mayor epidemia de opioides de la historia de Estados Unidos.

La venta online para todas las películas de este trimestre se encuentra en la taquilla del Apolo y en https://almeriaculturaentradas.es/. Las entradas tienen un precio de 4,50 euros, con descuento para la comunidad universitaria en la segunda sesión, en este caso solo aplicable en la compra en taquilla.

Organizado por La Factoría y el Área de Cultura, Cineclub Almería cuenta con el patrocinio de Onda Cero y la Universidad de Almería, y la colaboración de Súper 8 Club, Joseba Añorga, la asociación Amigos de la Alcazaba, La Chica de Ayer y Tony García Gastronomía.

Estas son las películas que restan del ciclo de primavera:

Viernes, 26 de mayo - La belleza y el dolor. Estados Unidos.

Jueves, 8 de junio - El agua. España.

Jueves, 15 de junio - Belle. Japón.

Estas son las películas ya proyectadas:

Jueves, 13 de abril - El triángulo de la tristeza. Suecia.

Lunes, 17 de abril - Viaggio In Italia. Italia. Ciclo 'Hipotenusa = a² + b²'

Jueves, 20 de abril - The quiet girl. Irlanda.

Lunes, 24 de abril - Two for the road. Estados Unidos. Ciclo 'Hipotenusa = a² + b²'

Viernes, 28 de abril - Crónica de un amor efímero. Francia.

Martes, 2 de mayo - Before midnight. Estados Unidos. Ciclo 'Hipotenusa = a² + b²'

Jueves, 4 de mayo - Rímini. Austria.

Jueves, 11 de mayo - Macbeth. Reino Unido.

Jueves, 18 de mayo - Los reyes del mundo. Colombia.