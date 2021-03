El Ejido conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down

viernes 19 de marzo de 2021 , 15:17h

Las propuestas pasan por una exposición, la instalación de Mupis, la entrega de los premios ‘Compañeros y algo más” y ‘Solidaridad’, una campaña en redes, la difusión de un video donde este año los protagonistas son los hermanos o actividades en los centros educativos, entre otras

El Ejido se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo, y que, en esta ocasión, supondrá el desarrollo de distintas actividades que vendrán a visualizar a este importante colectivo, así como a revindicar sus derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.



Una de las propuestas organizadas para la ocasión es la exposición que, bajo el título ‘Nada nos para’, recoge cómo es el día a día de los asociados y usuarios de los servicios que presta Down El Ejido y podrá verse desde hoy y hasta Semana Santa en el hall de la Biblioteca Central y a partir del 29 de marzo, de forma itinerante por los distintos IES del municipio.



La concejala de Servicios Sociales, Delia Mira; la vicepresidenta de Down El Ejido, Inmaculada García; y la psicóloga de la asociación, Patricia Rodríguez, han sido las encargadas de inaugurar esta interesante muestra que ha estado organizada por la asociación y ha contado con la colaboración del Ayuntamiento.



En ella, se da buena cuenta de cómo este colectivo ha tenido que adaptarse a los tiempos de pandemia con la reorganización de los tratamientos, las sesiones terapéuticas y los talleres con el empleo de grandes dosis de imaginación y entusiasmo y siempre buscando la forma de continuar hacia adelante.



La edil municipal ha calificado esta muestra de “muy interesante ya que, de una forma gráfica y explícita, visualiza la importante labor que desde la asociación se viene realizando con este colectivo para alcanzar la integración social y lograr una vida plena”. Y es que, tal y como ha remarcado, “las personas afectadas por esta variación cromosómica disponen de las mismas capacidades que el resto. Por ello, con la asistencia y tratamientos adecuados pueden llegar a alcanzar la autonomía en muchos ámbitos de la vida”.



Desde la asociación, también se ha lanzado un reto a través de las redes sociales que se encuentra abierto a todo aquel que quiera participar. Este consiste en subir una foto con el hashtag #ladiferenicadivertida en la que deberá de aparecer una persona con algo diferente y, además, deberá de ser divertida. También, si se prefiere, se podrá enviar al grupo de la asociación para después esta lo suba al Facebook de Down El Ejido.



Otro de los actos previstos es la entrega de los premios ‘Compañeros y algo más’ que se otorgan a los amigos de los usuarios en edad escolar o los premios ‘Solidaridad’ que son otorgados a empresas que apoyan y luchan por la inclusión. Este año se hará la entrega de los premios de esta edición y la de 2020 que recaen en el pediatra, Francisco Vela; en la academia Dancealmerimar; al equipo de Rugby inclusivo ‘Ura Ejido Clan’ y a Semilleros Laimún.



Resaltar, igualmente, que además Down El Ejido ha colocado Mupis para recordar que es preciso seguir al pie del cañón, luchando por la inclusión y dando visibilidad. Y en los centros escolares se están realizando actividades con los usuarios y sus compañeros como lecturas de cuentos o decoración de calcetines, entre otras muchas. Además, se ha dado difusión a un video en el que, en esta ocasión, los protagonistas son los hermanos. El calendario de actividades finalizará el próximo domingo, 21 de marzo, con la iluminación de la fachada del Auditorio con los colores azul y amarillo, que recuerdan la trascendencia de esta celebración.



Mira ha recordado que “este tipo de celebraciones sirven para reivindicar demandas y mostrar las inquietudes de los colectivos más vulnerables con el fin de alcanzar una sociedad más justa, inclusiva y en la que haya igualdad oportunidades”.



Por último, desde el Ayuntamiento se ha querido destacar también la “importante labor” que realiza esta asociación al ofrecer apoyo escolar, atención temprana y talleres formativos ocupacionales.