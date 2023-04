Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El empresario agrícola Pedro Caparrós recibe el Escudo de Oro de la Provincia

sábado 29 de abril de 2023 , 09:49h

El empresario agrícola Pedro Caparrós, director general de Caparrós Nature, una de esas personas que, con mucho trabajo y esfuerzo han hecho realidad el ‘milagro de la agricultura almeriense’, ha recibido hoy el Escudo de Oro de la Provincia de Diputación por su contribución al desarrollo económico y social de la tierra que le vio nacer.

La entrega del Escudo de Oro se ha celebrado en un emotivo acto en el Patio de Luces de Diputación que se ha llenado para la ocasión con numerosos representantes de toda la sociedad. El presidente provincial, Javier A. García, ha sido el encargado de entregar esta importante distinción a Pedro Caparrós a quien ha definido como “una persona de inmensas cualidades humanas que las ha aplicado para hacer una sociedad mejor”.

En este sentido, Javier A. García se ha referido al homenajeado como “un gran chef de la agricultura, y como todo buen chef no permite que un plato que se presenta bajo su nombre tenga el más mínimo defecto. Por eso todos los productos de Caparrós alcanzan la máxima excelencia porque el compromiso de la marca, de Pedro con el consumidor es sagrado. Tanto es así que Pedro tiene tres hijos: sus dos hijas, que nos acompañan y que iluminan su vida: Ana y Andrea, y un hijo llamado Caparrós Nature y por cualquiera de ellos daría su vida”.

Para finalizar, el presidente ha manifestado sentirse muy honrado por “entregarte el Escudo de Oro de la provincia que ensalza tu papel como empresario y defensor de nuestra tierra. Creas felicidad y prosperidad con tu actividad empresarial basada en el talento y la innovación, vinculando al mismo tiempo tu imagen y la de la agricultura almeriense a la máxima calidad. Desde el cielo esta tarde Manuela Torrecillas mira con admiración a su hijo al contemplar la gran obra que hizo contigo al convertirte en una excelente persona”.

Una vida de sacrificio y éxito

Visiblemente emocionado, Pedro Caparrós tomó la palabra para dar las gracias a la Diputación de Almería y al presidente por este reconocimiento, a su familia y a todas las personas que le han acompañado durante todos estos años de trabajo: “Hoy recibo el escudo de Oro de mi tierra con una satisfacción muy especial y verdadero cariño. No lo recibo como una condecoración sino como se recibe un abrazo, el abrazo de mi tierra y de su gente. También la recibo con responsabilidad y comprometido con el futuro de Almería, que es parte esencial de Andalucía y de nuestro país”.

Del mismo modo, Caparrós ha valorado que “siempre me he considerado un joven que cada día descubre algo interesante, lo cual significa que a la historia de Caparrós le quedan aún algunas páginas por escribir. Apoyados en la esencia familiar que caracteriza a Caparrós, hemos intentado transmitir cada día esfuerzo y dedicación, algo que no sería posible sin integridad, pasión, calidad y cercanía. Unos valores que son parte de nuestra historia que el tiempo no conseguirá borrar nunca”.

Por último, Pedro Caparrós ha hecho un importante anuncio y es que su empresa “ha dejado de ser una PYME para pasar a ser una gran empresa, según nuestra normativa comunitaria, pero a mí, personalmente me gustan las pequeñas cosas, que son las que nos hacen grandes. Os invito a seguir soñando, porque a veces, como es el día de hoy, los sueños se cumplen y porque cada minuto es un trozo de vida. El arte de vivir es el arte de enlazar ilusiones, y todas ellas caben en este escudo de oro que acabo de recibir”.

En el acto también intervinieron otras personas que guardan amistad y trayectoria laboral junto a Pedro Caparrós como el consejero delegado de Coexphal, Juan Colomina, y la adjunta a la dirección de Caparrós Nature, Mabel Salinas. Ambos desgranaron la personalidad y recorrido empresarial del homenajeado.

Juan Colomina expuso las principales cifras que sitúan a Caparrós Nature como una de las empresas más representativas del sector en la provincia mucho más cuando, según ha apuntado el consejero delegado de Coexphal, ese viaje lo ha realizado solo, de forma independiente y ha puesto de relieve la inteligencia y el compromiso empresarial que Caparrós siempre ha mostrado durante sus casi 40 años de vida.

Por su parte, Mabel Salinas se centró en la esfera más personal del homenajeado donde ensalzó su capacidad de esfuerzo, sacrificio, entrega, afán de superación y constante preocupación por alcanzar siempre la máxima excelencia, así como su compromiso social con acciones como la creación de la Fundación Pedro Caparrós ‘Toda una vida’.

Pedro Caparrós firmó en el libro de honor de la Institución Provincial y el presidente de Diputación, Javier A. García, le entregó el Escudo de Oro de la provincia. El homenajeado estuvo acompañado por su familia, su mujer Ana, sus dos hijas, amigos y trabajadores de la empresa y por una amplia representación de autoridades y personalidades del sector de la agricultura almeriense. Antonio García ‘El niño de las Cuevas’ amenizó el acto al interpretar la canción ‘Almería’.

Innovación y excelencia

Pedro Caparrós Torrecillas (Agua Amarga, Níjar 21 de julio de 1959) ha desarrollado una extraordinaria trayectoria vital y ha dedicado toda su vida a la agricultura. En su juventud, desde los 15 años, trabajó en la empresa familiar junto a su padre en las tareas de venta como asentador de mercado mayorista de Almería, que compatibilizaba con sus estudios de Bachillerato.

Sus inicios como empresario se remontan a 1984 donde fundó Frutas Caparrós S.L., y desde entonces su actividad ha sido incesante con la creación de Alquián Agrícola S.L., Sol de Portocarrero, la Gergaleña Productos Artesanales S.L., Caparrós Deutschland GmbH… Fue pionero en la exportación internacional hortofrutícola y allá por el año 1994 comenzó a exportar a Países del Este, como la República Checa, Polonia y Hungría, convirtiéndose en uno de los primeros almerienses en exportar productos de nuestra tierra.

Caparrós fue la primera empresa española en vender tomates Raf por internet en 2004. En los años 90 el grupo inicia su proceso de internacionalización con presencia en más de 20 países en la actualidad. Ha lanzado productos emblemáticos como la sandía Caparrós Premium, en 2010 o, en 2014, el tomate Cherry Pera Lobello, que se ha convertido en el referente de la compañía.

En 2018 comenzó a exportar fuera de la Unión Europea y su internacionalización supera al mercado nacional. En 2020 creó la Fundación Pedro Caparrós con los objetivos de defender el medio ambiente, la alimentación saludable o acciones de inclusión social.

Destacan la trayectoria profesional y la aportación social de Pedro Caparrós a la Provincia de Almería durante los últimos 40 años, contribuciones que le hacen ser merecedor de este importante reconocimiento institucional. Pedro Caparrós representa, a través de la excelencia de su empresa y su producción, la calidad que se cultiva en Almería y que se exporta a todo el mundo convirtiéndonos en líderes mundiales del sector agrícola.