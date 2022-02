El espectáculo flamenco ‘Cara B’ vuelve al Auditorio este sábado

jueves 24 de febrero de 2022 , 15:33h

Tras el apabullante éxito de su estreno, el espectáculo flamenco ‘Cara B’, creado por Eduardo Leal vuelve este sábado, 26 de febrero, al Auditorio Municipal Maestro Padilla en el marco de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y como una de las múltiples actividades que desarrollará el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo.

La cita comenzará a las 20.30 horas y las entradas se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área, como también lo estarán en la noche del espectáculo en la taquilla del propio Auditorio Municipal. Tienen un precio que oscila entre los 18 y 20 euros.

‘Cara B’ es una creación del director y coreógrafo Eduardo Leal. Un espectáculo propio en el que cuenta con la participación de buena parte de las bailaoras almerienses más conocidas fuera y dentro de la provincia como son Ana Alonso, Isabel Ramírez, Mª Ángeles Carrillo, Inka Díaz, Rocío Garrido, Anabel Veloso, Azahara Herrera, Carmen Moreno y Lourdes Sánchez. Al cante estarán Rocío Zamora, Edu García y Antonio ‘El Genial’, con la guitarra de Gabriel Pérez y la percusión de Paco Torres.

Según explican sus creadores, ‘Cara B’ “es el lado oculto que existe y que no se percibe a simple vista. Este lado secreto se refleja en la mujer concebida como una dualidad: por un lado se enfrenta al condicionante de su menor fuerza física frente a hombre y a la sociedad del entorno en el que nace, que la conducen hacia una vida asfixiante; pero por otro lado, está su enorme fuerza interior, su anhelo de libertad. Se inspira en la mujer, condicionada por una violencia social que la reprime, no solo es ejercida por el hombre, si no por las otras mujeres, ya sea por envidia, por el qué dirán o por cualquier clase de sentimiento negativo”.

En ‘Cara B’, su director ha querido llegar más allá, resaltando el empoderamiento que todas las mujeres llevan dentro, pero sobre todo, en esta ocasión. el de la mujer almeriense, “haciendo que cada una de ellas transmitan sencillamente, el poder de ser mujer, concluyen”.