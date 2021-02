Economía El euríbor cierra enero en el nivel más bajo de su historia lunes 08 de febrero de 2021 , 18:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Nuevamente el Euribor ha iniciado el año tal y como lo terminó: en descenso. No son pocos los bancos que ponen sus ojos ante esta caída que sitúa al Euribor en su quinto año más bajo, y tratan de buscar la manera de incentivar la hipoteca de tipo fijo y la hipoteca variable que recomienda Financer España. Por primera vez, en enero de 2021, se ha superado el mínimo histórico marcado por el Banco Central Europeo (BCE) del -0,5% que facilita el depósito en dicha institución. Hasta ahora, era habitual que los hipotecados escogieran hipotecas de tipo variable si decidían devolver el préstamo en un corto plazo de tiempo debido a que los intereses que se pagaban eran menores. Mientras que las hipotecas de tipo fijo quedaban reservadas a aquellos que decidían no pagar los riesgos de las fluctuaciones del Euribor a pesar de que el interés pudiera ser mayor ya que permiten la devolución de los préstamos en un plazo más amplio de tiempo. Sin embargo, estas reglas sólo funcionan en la medida en que el índice del Euribor se mantiene en positivo (por lo general más alto que 0,5%) para que pueda generar beneficios a las instituciones financieras. Por consiguiente ¿Qué ventajas implica contratar una hipoteca de tipo variable en estos momentos? Pues según los analistas financieros, en estos momentos, los préstamos hipotecarios más baratos son a tipo variable. Las previsiones de subida del euribor no se prevén hasta dentro de unos años por lo que las hipotecas de tipo variables son menos arriesgadas que nunca y por otro lado incluyen menos comisiones por amortización anticipada (y sin contar con la cantidad de bonificaciones que reciben los hipotecados durante el primer año de hipoteca). Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) el tipo de interés medio al inicio es del 2,05% para las hipotecas a tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo. ¿Qué ocurre con las hipotecas en España? En 2020 el capital prestado de los bancos españoles en hipotecas sobre la vivienda es del 3,1%. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las comunidades con un mayor número de hipotecas sobre la vivienda en noviembre de 2020 son las de Andalucía (5.474), la Comunidad de Madrid (5.087) y Cataluña (4.711). Las previsiones para estos años son que aumenten el número de hipotecas sobre la vivienda aprovechando la caída en la que se mantiene el Euribor ha pasado de encontrarse en febrero 2020 en -0,288% a su situación actual de -0.515%. En conclusión, las hipotecas fijas han sido las favoritas para contratar pero puede que este sea el momento de las de tipo variable para ser la opción favorita de los hipotecados. Sin embargo, ¿cuánto durará esta tendencia? Los expertos aseguran que las hipotecas fijas volverán a ser más fiables para los bancos españoles cuando Caixabank y Bankia y Unicaja y Liberbank concluyan la fusión que se puso en marcha este año pasado y que aún sigue en marcha. Por lo que el momento de elegir una hipoteca de tipo variable es ahora, aprovechando esta coyuntura con el Euribor en un negativo histórico. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.