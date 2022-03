Deportes Ampliar El Femenino arranca la Copa Federación de Almería sábado 26 de marzo de 2022 , 16:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las celestes jugarán este domingo a las 12.30 horas frente a Las Norias en el Anexo de Santo Domingo Este domingo a partir de las 12.30 horas, el equipo Femenino del Polideportivo El Ejido arranca su participación en la Copa Federación de Almería frente a Las Norias en el Anexo del Estadio Municipal de Santo Domingo. Un encuentro que las celestes afrontan con ilusión de comenzar con victoria esta nueva competición, que se desarrollará durante los dos próximos meses. Las ejidenses han quedado encuadradas en el Grupo 2, junto a Las Norias y Roquetas, mientras que en el Grupo 1 se encuentran Pavía, Zapillo y UD Almería. Una nueva competición que llega después de que finalizara recientemente la competición liguera en esta Segunda Andaluza Femenina en la que las celestes quedaron cuartas y el Pavía se alzó con el liderato de la clasificación. Una posición en la clasificación con la que se mostraba satisfecho el técnico del conjunto celeste, Alberto Pardo, por el juego desplegado por el equipo que va mejorando temporada tras temporada, pese a las diferentes dificultades que han tenido que afrontar durante la competición en cuanto a bajas por lesiones y por dificultades para compaginar los entrenamientos con las obligaciones laborales de las jugadoras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

