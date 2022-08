Provincia El Festival de Flamenco de Fondón regresa al ‘Corazón de la Alpujarra’ martes 02 de agosto de 2022 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras la pausa por la pandemia regresa a sus orígenes en esta XXX edición con ‘José del Tomate y su grupo’, José Carlos Esteban Hanza al piano, Al cante y al toque Ezequiel Benítez y Paco León, Vicente Soto Sordera, José Mercé y Tomatito y la colaboración especial de José Sorroche El Patio del Mandarino de la Diputación Provincial de Almería ha albergado esta mañana la presentación de la XXX edición del Festival de Flamenco de Fondón que, este año, llenará de arte y embrujo el ‘Corazón de la Alpujarra’ la noche del 9 de agosto. Tras dos años de pausa, regresa con todas sus consecuencias y con un cartel “único e irrepetible”

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, junto al alcalde de Fondón, Valentín Martín, el organizador de este legendario festival, José Antonio López Alemán, el presidente de ‘El Taranto’, Rafael Morales, y los artistas José del Tomate –que ha participado en todas y cada una de las ediciones- Sonia Miranda, José Carlos Esteban y Pepe Sorroche han participado en la puesta de largo de esta gran fiesta del flamenco.

Diputación ha consolidado su apoyo a esta cita con la cultura que se celebra desde el año 1993 –salvo el parón de la pandemia en 2020 y 2021- y que comenzó como una ‘Noche Flamenca’ y hoy es todo un referente a nivel nacional tanto por su formato, al aire libre, como por la calidad artística y por el caché, que se paga parte en especies (jamón, vino y aceite).

El Ayuntamiento de Fondón, contribuye al desarrollo y arraigo de este Festival, que se ha convertido en uno de los festivales de flamenco más populares y con más arraigo de la provincia de Almería. Siendo un aspecto importante a destacar la gratuidad del evento y la enorme cantidad de figuras del flamenco que han pasado por él.

El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha puesto en valor la importancia de una cita que posiciona a la provincia como epicentro internacional del Flamenco: “Nos sentimos orgullosos de que un Festival que nació como una iniciativa privada entre amigos se haya convertido en una cita ineludible para los artistas de todo el país. El Festival de Fondón es un referente que contribuye a dinamizar la actividad económica en la Alpujarra y que reúne cada año a los mejores artistas. Un festival que es posible gracias a José Antonio López Alemán, el apoyo de Ayuntamiento y Diputación y la colaboración de la Peña ‘El Taranto”.

El alcalde de Fondón ha destacado que es un Festival que trasciende de Fondón para ser de la provincia: “En estos 30 años ha pasado lo más granado del Flamenco y esta cita se ha consolidado como uno de los escenarios favoritos de los artistas. No hay otro lugar que congregue un cartel así en la provincia”.

Martín ha desvelado que el día 8 habrá una mesa redonda con los alcaldes que han participado en la organización del Festival, así como Rafael Morales Ocaña y José Antonio López Alemán que estará amenizada por Sonia Miranda y Antonio Luis López.

El día grande será el 9 con un cartel formado por: ‘José del Tomate y su grupo’, José Carlos Esteban Hanza al piano, Al cante y al toque Ezequiel Benítez y Paco León, Vicente Soto Sordera, José Mercé y Tomatito y la colaboración especial de José Sorroche.

José Antonio López Alemán ha destacado que “este festival se debe a los artistas y su generosidad, sobretodo de Tomatito (26 ediciones) y José Mercé, que lleva desde hace 14 participando y ha hecho una mención especial a José Sorroche que es fundamental para entender los cantes de Almería y volverá al escenario de Fondón para compartir su arte. Sorroche se ha mostrado “contento” de poder volver a Fondón que lo califica como una gran oportunidad por ser “uno de los festivales más importantes de España”.

José del Tomate ha agradecido al festivial y a “mi tío José Antonio López Alemán” por volver a contar con él, puesto que su debut fue en este festival. Su primo, José Carlos Estaban Hanza ha asegurado que “es ilusionante debutar en un Festival en el que siempre he ido a ver a mi tio y a mi primo, donde debutó, y ha agradecido a la organización por tirar del carro: “lo vamos a disfrutar de verdad”.

Por último, Sonia Miranda ha agradecido que hayan contado con ella en un aniversario tan especial como el 30 y Rafael Morales ha asegurado que “para la Peña es una gran satisfacción colaborar” y ha puesto en valor “a José Antonio López Alemán como Alma mater de esta gran fiesta del Flamenco”

Los objetivos del proyecto son los siguientes: Recuperación y mantenimiento de actuaciones propias del municipio que han despertado y despiertan el interés de los ciudadanos.

Ofertar al público un programa de actividades acorde a las necesidades culturales y festivas del público en general.

Favorecer que el Festival de Flamenco siga el camino de convertirse en importante punto de encuentro provincial de ciudadanos amantes de eventos festivos y de calidad.

Promoción de actuaciones culturales tradicionales de nuestra historia y tradiciones, como es el flamenco. Los objetivos generales - Interrelacionar a los municipios de la Comarca - Potenciar la actividad cultural en general y el Flamenco en particular - Recuperar y fomentar las tradiciones. - Lograr la participación

Los artistas que han pasado por el festival han sido numerosos y de una categoría profesional y artística contrastada y reconocida dentro del mundo del flamenco y la cultura en general, como por ejemplo: José Fernández Torres "Tomatito", JuanCarmona "Habichuela", Juanito Valderrama, José Merce, Chano Lobato, Vicente Soto"Sordera", José Cortes" Pansequito", Valderrama Hijo, José Sorroche, etc. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Urrácal, Arboleas y Fondón mejoran sus caminos con la Diputación

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.